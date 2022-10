PAOLO VIVE - In produzione il documentario di Debora Scalzo su Paolo Borsellino

25/10/2022, 09:49

Debora Scalzo, scrittrice e sceneggiatrice siciliana, nota al grande pubblico per i suoi libri dedicati alle forze dell'ordine, vincitrice di prestigiosi premi a livello internazionale per la letteratura poliziesca e sociale, debutta alla regia con il suo primo progetto cinematografico dedicato ad un grande uomo che ha fatto la storia, il Giudice Paolo Borsellino, con "Paolo Vive".Il Docufilm "Paolo Vive" a trent'anni dalla Strage di Via D'Amelio, renderà omaggio al Giudice interpretato dal grande attore siciliano Bruno Torrisi, dando grande spazio e valore agli ideali di tutte le vittime di mafia, per raccontare la verità, portando avanti il ricordo di uomini come il Giudice Borsellino, il Giudice Falcone, il Commissario Ninni Cassarà, i ragazzi delle scorta e tantissime persone vittime della criminalità organizzata."Paolo Vive" approderà nei festival di cinema più importanti nel 2023, con l'obiettivo di uscita in piattaforme streaming e varie emittenti televisive nazionali e internazionali. Tra i progetti, anche quello di poterlo presentare nelle scuole, per insegnare ai giovani l'educazione alla legalità e raccontare le storie che hanno fatto la storia. La regista dichiara: "È importante raccontare ai giovani la storia di un uomo che ha fatto la storia e che si è sacrificato per tutti noi, per donarci un mondo migliore, un mondo più meritocratico, con ideali e valori di giustizia onestà e devozione. È importante insegnare nelle scuole l'educazione alla legalità anche con progetti cinematografici autoriali e di storia vera, di vita vissuta. Per poter permettere ai giovani di portare avanti ideali di uomini eroi, di poter rispettare le regole di una vita sociale pulita corretta e meritocratica, i valori della democrazia e della libertà e diffondere tra gli studenti la cultura dei valori civili".Un progetto che la stessa regista aveva custodito nel cassetto sin da ragazza, poiché da studentessa alle superiori, portò come tesina la storia del Giudice Paolo Borsellino da lei definito: "Un grande uomo, padre figlio, marito fratello e magistrato. Un uomo devoto al lavoro, alla famiglia e ai giovani".Il progetto è sostenuto e supportato fortemente dalla Famiglia Borsellino. La Scalzo firma la regia e la sceneggiatura, ma non solo, anche la produzione con Dip Studio Production e gli UnderGround Studio Dubbing Academy and Distribution, in collaborazione con Catania Film Commission e Sicilia Film Commission. Co-prodotto da Pierangela Giuffrida e Costanza Dicorrado. Distribuzione Mat&Teo di Michela Russo. Tra le maestranze, l'eccellenza catanese hair stylist Toni Pellegrino e il filmmaker dronista Antonio Licciardello. Verrà girato tra Palermo, Cefalù e Catania. Sarà strutturato in due parti, la prima film, che vedrà il grande attore Bruno Torrisi interpretare il Giudice Borsellino, e la parte docu, con interviste fatte a personalità importanti che hanno amato e stimato il Giudice. L'intervistatore sarà un giovane, Mario Giarola, doppiatore veronese e tra i producer del progetto con i suoi UnderGround Studio. La colonna sonora verrà realizzata dal cantautore barese Gianni Pollex, autore dei più grandi artisti del panorama musicale italiano come Ermal Meta, Emma Marrone, Chiara Galiazzo, Elodie.