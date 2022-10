ITALIAN FILM FESTIVAL BERLIN 9- Il cinema italiano torna protagonista nella capitale tedesca

20/10/2022, 17:50

Il cinema italiano torna protagonista nella capitale tedesca dall’8 al 13 novembre 2022 con la nona edizione dell’Italian Film Festival Berlin.La tradizionale sede della Kulturbrauerei di Prenzlauer Berg ospiterà le proiezioni di dieci titoli dell’ultima stagione cinematografica e gli incontri con registi, attori, produttori, ecc…Nei giorni del festival, inoltre, sarà inaugurata la retrospettiva/omaggio che l’Italian Film Festival Berlin dedicherà quest’anno a Gianni Amelio (tra gli ospiti dell’evento) e che si protrarrà fino al ridosso del Natale in tre cinema di altrettanti quartieri della città (Bundesplatz Kino, Klick Kino, Il Kino,).Previsti anche i business days promossi da Cinecittà e altri eventi collaterali che saranno illustrati, insieme al programma cinematografico completo, giovedì 27 ottobre a Berlino nel corso della conferenza stampa di presentazione del festival che avrà luogo presso Audi City Berlin.Sempre da giovedì 27 - on line sul sito festival e presso il Cinestar della Kulturbrauerei - saranno disponibili le prevendite dei biglietti per assistere agli incontri e alle proiezioni.L’Italian Film Festival Berlin è organizzato dal Tuscia Film Fest con il supporto della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, della Regione Lazio, di Cinecittà, dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, dell’Ambasciata d’Italia in Germania e di Casa Civita.