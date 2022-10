FESTA DEL CINEMA DI ROMA 17 - Il 20 ottobre i Cinedays

19/10/2022, 13:24

Domani, giovedì 20 ottobre alle ore 11.30, si terrà l’appuntamento annuale con ipresso il Teatro Studio Borgna (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone).Quest’anno l’attenzione sarà rivolta all’educazione, alla cultura, alle scienze, alle materie umanistiche e alla comunicazione. Con il titolo “All Eyes on Youth: the Role of the Next Generation in the Development of the Creative Sector” si pone attenzione ai giovani, motore per il settore creativo e la sua economia. Una visione globale orientata al futuro dovrebbe riconoscerli quali agenti di cambiamento, trasformazione sociale, pace e sviluppo sostenibile. Dall’offerta duratura di opportunità di apprendimento e formazione, al rafforzamento di conoscenze, competenze culturali, dialogo interculturale e diversità: quali azioni dovrebbero essere intraprese nel processo di educazione e coinvolgimento dei giovani? Come possiamo creare strumenti e politiche migliori per la Next Generation e garantire un’integrazione sistematica delle prospettive dei giovani nelle politiche decisionali? Come possiamo contribuire a costruire il futuro che meritano e desiderano?In occasione dei Cinedays, Rome City of Film e Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO presenteranno un cortometraggio, dal titolo Pétalos, realizzato dalla regista Alessandra Pescetta con gli studenti del Liceo Artistico Statale Caravaggio di Roma, realizzato nell’ambito del progetto EDU “La mia scuola creativa”.INTRODUCONOGian Luca Farinelli (Presidente Fondazione Cinema per Roma), Cristina Priarone (Direttore Generale Roma Lazio Film Commission), Giorgio Gosetti (Direttore Casa del Cinema)INTERVENGONOAlessandra Pescetta (Regista), Vittorio Salmoni (Coordinatore Nazionale Città Creative Italiane UNESCO), Susanna Clemente (Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO), Maud BoissacDirectrice MAIRIE DE CANNES (Direction de la culture Cannes City of Film UNESCO)MODERALucio Argano (Project Manager Rome City of Film)CONTRIBUTI VIDEODenise Bax (Segretario della Rete delle Città Creative dell’UNESCO), Andrea Bortolamasi (Assessore Cultura, Politiche giovanili, Città universitaria Comune di Modena – Modena Città Creativa UNESCO per le Media Arts), Bologna Città Creativa UNESCO per la Musica, Daniele Vimini (Assessore alla Bellezza Comune di Pesaro – Pesaro Città Creativa UNESCO per la MusicaAnika KIM (Busan City of Film UNESCO)