VISIONI CORTE 11 - Ospite Antonia Truppo

23/09/2022, 08:51

Ci sarà anche Antonia Truppo come ospite della XI edizione, che si sta svolgendo in questi giorni nella città di Gaeta. L’attrice partenopea, protagonista del cortometraggio “Destinata Coniugi Lo Giglio”, già vincitore ai Nastri d’Argento, sarà in compagnia del regista Nicola Prosatore nella serata di venerdì 23 settembre, in occasione della proiezione dell’opera presso il Cinema Teatro Ariston di Gaeta. Oltre alla Truppo, nel cast compaiono anche Lello Arena, Lino Musella e Isabella Salvato. Il cortometraggio è prodotto da Briciola Tv.Una storia di camorra trattata però con garbo e delicatezza. I coniugi Lo Giglio ricevono una visita da un uomo che non conoscono, dopo i necessari convenevoli chiedono ciò che realmente vogliono sapere: “Damiano sta bene?”. L’uomo lascia una lettera che i Lo Giglio leggono increduli: sono le prime informazioni di Damiano dopo anni di latitanza. Qualcosa però non torna, tra quelle righe si cela un segreto troppo a lungo taciuto.Attrice talentuosa, Antonia Truppo ha vinto nel due David di Donatello come attrice non protagonista: nel 2016 per la sua interpretazione della camorrista Nunzia in “Lo chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele Mainetti e nel 2017 per il ruolo di Titti nel film “Indivisibili” di Edoardo De Angelis.Il programma della giornata del festival Visioni Corte prevede nel pomeriggio di venerdì 23 settembre, presso il Club Nautico di Gaeta, due incontri con gli operatori del settore cinematografico. Alle ore 17,30 si parlerà di “Green Festival & Production: per un cinema più sostenibile”, incontro in collaborazione con l’Associazione “Air3”. Interverranno: Martin Alan Tranquillini, Ceo Film Producer Abisso Studio; Sandy Malnic, consulente ambientale Abisso Studio; Rosalba Colla, direttore artistico Animaphix Film Festival; Marco Gallo, direttore artistico Sicily Movie Film Festival e videomaker; Federico Pommier, direttore artistico Molise Cinema e consigliere AFIC – Associazione Festival Italiani di Cinema. Modera: Gisella Calabrese, direttore artistico Visioni Corte Film Festival. Seguirà alle ore 18.30 l’incontro dal titolo “Il futuro del Cinema Italiano” che vedrà alternare gli interventi degli attori e registi Adriano Pantaleo, Stefano Pesce e Adelmo Togliani. Modera Carlo Griseri, curatore del portale Cinemaitaliano.info.Infine, gran finale sabato 24 settembre in occasione della Cerimonia di Premiazione, durante la quale si scopriranno i vincitori della XI edizione.