L'ACCABADORA - Il 13 agosto su Rai Storia

Cagliari, anni '40. La giovane Annetta ha ereditato la segreta arte di sua madre: è l'Accabadora, colei che dispensa la buona morte nell'arcaico mondo sardo. Ma il vento dei cambiamenti sociali portato dalla Seconda guerra mondiale le faranno superare lo stigma della sua condizione, attraverso la via dell'amore. È “”, il film tratto dal romanzo di Michela Murgia, per la regia di Enrico Pau, in onda sabato 13 agosto 2022 alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Nel cast Donatella Finocchiaro, Barry Ward, Carolina Crescentini, Sara Serraiocco, Anita Kravos.