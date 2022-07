MARATEALE 14 - A Sveva Alviti l'Outstanding talent Award

29/07/2022, 14:32

Sveva Alviti, protagonista femminile del film Tra le onde, di Marco Amenta, vince l'Outstanding talent Award, alla XIV edizione di Martelale - Premio Internazionale Basilicata, un premio all’eccellenza che arriva dopo l’ anteprima mondiale al Bif&st 2022.Tra le onde aprirà inoltre, sabato 30 Luglio, la XIX edizione del Magna Grecia Film festival, a Catanzaro, in Calabria, dove il film è in competizione ufficiale.Il film, che vede protagonisti Sveva Alviti (Dalida) e Vincenzo Amato (Respiro, Nuovomondo), è il secondo lungometraggio di finzione di Marco Amenta dopo La Siciliana ribelle già nomination ai David di Donatello, ai Nastri d’Argento e ai Ciak d’Oro.Tra noir e melò, è un road movie che ha i toni di una moderna favola nera. Salvo e Lea, i due protagonisti, viaggiano nella notte immersi in una natura pietrosa e oscura. Quel viaggio che non sembra aver fine è un’occasione per confrontarsi sul loro passato, tra rancore e voglia di amore. Lentamente però la loro relazione diventa ambigua, enigmatica e oscura.Tra le onde è diretto da Marco Amenta e scritto da Ugo Chiti, Roberto Scarpetti, Niccolò Stazzi e Marco Amenta. Il film è prodotto da Simonetta Amenta (Eurofilm), in associazione con Vincenzo Porcelli (Achab film), Cristina Marques e Giuliano Berretta (Oberon Media International), Silvia Armeni (Armeni G.E.S. Multimedia Productions), con il supporto di Film Commission Regione Sardegna, Fondo coproduzione Regione Sardegna - Filming Cagliari, Regione Siciliana – Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Sicilia Filmcommission nell’ambito del programma Sensi Contemporanei cinema, Regione Lazio, MIC - Tax credit.