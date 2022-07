VENEZIA 79 - Film Commission Torino Piemonte con 6 titoli

28/07/2022, 16:14

Dall’opera prima al cinema indipendente, dagli esordi alle riconferme di autori affermati del panorama dell’audiovisivo internazionale: sono 6 i progetti sostenuti dapresenti alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia - che si terrà al Lido dal 31 agosto all’11 settembre 2022 - in varie sezioni del programma ufficiale, della Settimana della Critica e delle Giornate degli Autori.Una partecipazione variegata che conferma ancora una volta la vivacità del comparto piemontese e mostra i risultati dei fondi messi a disposizione da Film Commission Torino Piemonte e Regione Piemonte.La sezione Orizzonti – Extra vedrà infatti l’esordio alla regia della giovane regista e sceneggiatrice Carolina Cavalli che, con “”, porta sul grande schermo Benedetta Porcaroli, insieme a Galatéa Bellugi, Giovanna Mezzogiorno, Michele Bravi. Interamente girato a Torino nell’autunno 2021, “Amanda” - prodotto da Elsinore Film con Wildside società del gruppo Fremantle e Tenderstories in collaborazione con I Wonder Pictures - è stato sviluppato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Film Tv Development Fund e successivamente prodotto con il contributo del POR FESR Piemonte 2014‐2020 ‐ Azione III.3c.1.2 ‐ bando “Piemonte Film TV Fund” .Il Fuori Concorso di Venezia 79 sceglie di presentare l’ultimo lavoro di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo, “”, prodotto da Matango in collaborazione con Rai Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund.SIC – Settimana Internazionale della Critica chiuderà la propria programmazione con “”, cortometraggio dell’autore torinese Giorgio Ferrero, prodotto dalla torinese Mybosswas: il progetto nasce dal lungometraggio in sviluppo “White Days” - sostenuto da Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Film Tv Development Fund.I giovani torinesi di Epica Film Alice Drago, Matteo Fresi e Federico Lagna sono stati selezionati per prendere parte a Biennale College Cinema – Virtual Reality con il cortometraggio “” di Chiara Troisi, realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Short Film Fund e sviluppato nell’ambito di Biennale College Cinema VR, 4.edizione (2019/2020).La 19^ edizione delle Giornate degli Autori – Venice Days presentata quest’oggi ha scelto di selezionare altri 2 progetti realizzati con fondi piemontesi: il lungometraggio di Roberta Torre, “” – una produzione Stemal Entertainment , Faber Produzioni con Rai Cinema, prodotto da Donatella Palermo, da un progetto sviluppato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Film Tv Development Fund - sarà presentato a “Notti Veneziane”. Anche Daniele Gaglianone tornerà al Lido, per presentare a Notti Veneziane il suo ultimo documentario “” : realizzato insieme a Stefano Collizzolli, il film è prodotto da Samarcanda Film e Zalab e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund.