PREMIO SOLINAS DOCUMENTARIO 2022 - Annunciati i finalisti

14/07/2022, 11:55

Si è conclusa la prima fase del concorso- in collaborazione con Apollo11. La Giuria composta da: Pedro Armocida, Massimo Arvat, Fabrizio Berruti, Mattia Colombo, Adele Dell’Erario, Federica Di Giacomo, Maurizio Di Rienzo, Annamaria Granatello, Flavia Montini, Donatella Palermo, Laura Paolucci, Tiziana Triana, dopo aver esaminato i 59 progetti presentati in forma anonima, ha selezionato i 10 Finalisti che concorrono all’assegnazione del Premio Solinas Miglior Documentario per il Cinema di 4.000 euro, della Borsa di Sviluppo Valentina Pedicini di 2.000 euro e dei Premi IDS Academy (da assegnare a un autrice/autore di un progetto di documentario in sviluppo, e in cerca di produzione) e IDS Industry (da assegnare a un autrice/autore che ha già un produttore coinvolto nello sviluppo del progetto).I 10 Finalisti del Premio Solinas Documentario per il Cinema 2022 - in collaborazione con Apollo11 sono:, tit. or. Space Citizen di Davide FOIS;, tit. or. Altrove di Ruggero MELIS e Alessandro REDAELLI;, tit. or. Il paradiso dei veli di Federica CORTI;, tit. or. Golgota – L’inganno del genocida di Davide LORENZANO;, tit. or. Brutti, sporchi e cattivi di Michele BERTINI MALGARINI e Valeria MONTEBELLO;, tit. or. La Mir di Chiara Atalanta RIDOLFI;, tit. or. I dimenticati di Gabriella DENISI;, tit. or. Isabella di Joanna JANIKOWSKA;, tit. or. Lei di Parsifal REPARATO;, tit. or. Spettri della mia vita di Joseph TROIAGli Autori che accedono alla seconda fase del concorso presenteranno il progetto alla Giuria tramite Pitching. Al termine dei Pitch la Giuria decreterà i vincitori del Premio Solinas Miglior Documentario per il Cinema, della Borsa di Sviluppo Valentina Pedicini e dei premi IDS Academy e IDS Industry.I premi saranno consegnati nell’ambito della manifestazione di premiazione che si terrà a La Maddalena dal 21 al 25 settembre.Il Premio Solinas è sostenuto da: MIC, Regione Lazio, Regione Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission e SIAE, e gode del patrocinio del Comune di La Maddalena, dell’Ente Parco dell’Arcipelago di La Maddalena e delle Associazioni di Categoria: 100autori, Anac, Writers Guild Italia, Doc/It – Associazione Documentaristi Italiani, Anica, Apa, Agici e Unita.