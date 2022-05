13/05/2022, 19:25

", film di Luca Fortino con Andrea Tidona, Orio Scaduto e Antonio Tancredi Cadili, sarà presentato in anteprima al 75° Festival di Cannes presso l’Italian Pavillon all’Hôtel Barrière Majestic Cannes.Girato a Palermo, "", toccante fiaba urbana in tempo di pandemia, getta uno sguardo sui difficili giorni del primo lockdown, ma lo fa attraverso gli occhi gioiosi di un bambino, che, grazie all'affetto di suo nonno, puparo appassionato, diventa per tutti portavoce del vero significato della felicità.Il film vede protagonisti due interpreti d’eccezione. Andrea Tidona, Nastro d’argento per "" (2003), nel ruolo del nonno è affiancato dal piccolo Antonio Tancredi Cadili, giovane perla nel panorama dell’arte e dello spettacolo palermitano. Tanto nella vita reale come nel film, Antonio è un appassionato puparo che da qualche anno stupisce il mondo con le sue doti da intrattenitore." - ha detto il regista e sceneggiatore- ""”" è una copruduzione italo-canadese, frutto della collaborazione tra Odfix di Marie Ange Barbancourt con Dorado Pictures di Luca Fortino, ed è stato girato nello storico quartiere del Capo di PalermoGiovedì 26 maggio 2022 sarà presentato il primo teaser trailer del film, che sarà distribuito prossimamente nelle sale italiane.