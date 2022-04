FESCAAAL 31 - In concorso anche "Princesa"

29/04/2022, 11:52

, il mediometraggio prodotto da Caucaso in collaborazione con Roda Film, scritto e diretto da Stefania Muresu, presentato lo scorso settembre alle Giornate degli Autori allinterno della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, sar alla 31 edizione del, lunico festival in Italia e uno dei tre in Europa interamente dedicato allapprofondimento delle cinematografie, delle realt e delle culture di Africa, Asia e America Latina.Selezionato in concorso alla sezione Extr'A dedicata a film realizzati da registi italiani o stranieri residenti in Italia, Princesa avr la sua prima proiezione ufficiale a Milano il 30 aprile all'Auditorium San Fedele e la sera del 1 maggio al Wanted Clan.Il film, realizzato con il sostegno della Regione Sardegna, il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission, la collaborazione del CSC Carbonia-Iglesias La Fabbrica del Cinema e del progetto Elen Joy, con la distribuzione internazionale di Filmotor, racconta la tratta da un punto di vista inedito attraverso un viaggio sincretico tra riti nel Mediterraneo, la Sardegna e l'Africa, e il corpo in cerca di affermazione e identit di Princesa, giovane donna nigeriana arrivata nell'isola attraverso i canali del trafficking.