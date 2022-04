LA STRANEZZA - Set in Toscana per Roberto Ando'

15/04/2022, 11:46

Set toscano a Montalcino per il filmdi Roberto Ando' con Toni Servillo ed il duo comico Ficarra e Picone. In particolare le zone interessate dalle riprese sono state le aree intorno alle stazioni ferroviarie di Torrenieri e di San Giovanni dAsso, il tratto dellantica linea ferroviaria.Il film si ispira al celebre dramma di Luigi Pirandello "" e vede tra i protagonisti del cast Toni Servillo che interpreter proprio Pirandello, il duo comico composto da Salvo Ficarra e Valentino Picone, Donatella Finocchiaro e Luigi Lo Cascio.La pellicola ambientata nel 1920, anno in cui Luigi Pirandello (Toni Servillo), durante un viaggio in Sicilia si imbatte in Onofrio Principato e Sebastiano Vella (Salvo Ficarra e Valentino Picone), due teatranti di una scalcinata compagnia filodrammatica. Lincontro tra il geniale autore e i due dilettanti porter non poche sorprese." prodotto da Attilio De Razza e Angelo Barbagallo per Bibi Film, Tramp Limited, Medusa Film e Rai Cinema e in collaborazione con Prime Video. La sceneggiatura firmata dallo stesso And insieme a Massimo Gaudioso e Ugo Chiti.