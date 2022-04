ON THE ROAD FILM FESTIVAL 8 - I vincitori

12/04/2022, 12:22

Presidente di Giuria: Gabriele Anaclerio (essayist, film scholar). Giurate: Stefania Bonelli (film critic), Francesca Zanza (film producer).KOI di Lorenzo Squarcia per Jumping Flee (Italia/Giappone)Motivazione del Premio: Nella migliore tradizione del cinema di viaggio è presente l’avvicinamento a una cultura “altra”, condotto con un approccio documentario che si dà come ascolto e racconto di una fertile pluralità di punti di vista sull’evento, focalizzandosi in modo significativo su una prospettiva fortemente marginalizzata.PORQOUI LA MER RIT-ELLE? di Aude Fourel (Francia)LE CADEAU di Myriam Van Imschoot (Belgio)LA CAROVANA BIANCA di Artemide Alfieri, Angelo Cretella (Italy) Detour On the RoadMotivazione del Premio: Per lo spirito fieramente indipendente con cui l’autrice e l’autore hanno saputo raccontare attraverso i mezzi del cinema del reale la condizione di stasi forzqta di una comunità di artisti viaggianti e l’eterna tensione oppositiva tra nomadismo e tentazione sedentaria.EVA VOUDRAIT di Lisa Diaz (Francia)Presidente di Giuria: Silvia Stucky (Multidisciplinary Artist).Giurate: Nicoletta Bea (Animation Designer), Maya Vetri (Cultural Curator).TOO BIG DRAWNING di Henadzi Buto (Bielorussia)Motivazione del Premio: Un pensiero che si fa matita, per poi balzare dal campo visivo al più ampio campo sensoriale. Un viaggio oltre i confini della carta ci spinge fuori dalle nostre stanze, case, strade, quartieri, città e poi oltre la società umana, su sentieri naturali e incontaminati. Il segno esce dal foglio e si mette in cammino, senza limiti, senza confini, libero di attraversare ponti e stagioni, viaggia nell’acqua o sulla sabbia, entra nei boschi, corre fra i rami degli alberi e sotto la neve, in una linea ininterrotta che come il ciclo della natura ci riporta infine al punto di partenza, arricchiti di una percezione quasi tattile di noi stessi e dello spazio che occupiamo.HOMO MOBILIS di Nikola Miloradovic (Canada)Motivazione della Menzione: La vita vista attraverso i vetri di un’automobile che trasporta e si fonde con una nuova specie umana, l’Homo Mobilis, in un mondo adattato alle nuove esigenze dettate dall’emergenza pandemica. Suono e immagine essenziali, montaggio tagliente, realismo asciutto portano in una dimensione algida di separatezza, in cui tutto – ogni relazione, ogni funzione – avviene senza contatto umano diretto. Dalla spesa ai test Covid, dalla pulizia dell’auto alla fruizione culturale: una nuova quotidianità che attraversiamo protetti da un guscio metallico mobile, indice di una fragilità che ci rende tutti uguali e ugualmente impotenti.THE VAN di Erenik Beqiri (Francia)Motivazione della Menzione: L’impossibilità di muoversi è condizione disumana e insopportabile come i colpi impietosi che sfigurano il volto del protagonista. Il riscatto della propria libertà di spostamento comporta il confronto violento tra figlio e padre, due generazioni con percezioni diverse della realtà. Il viaggio è qui un circolo chiuso, una gabbia senza finestre, una camera di tortura ‘on the road’. Ma non si può che fare questo viaggio per non rimanere sospesi tra lo stare e il partire. Il film sembra domandare se questo sia il prezzo da pagare per smettere di essere figli, per liberare la vita dalla morte. Un dilemma senza risposta, e in cui ogni cosa è duplice e contraddittoriamente connette violenza/libertà, dentro/fuori, padre/figlio, restare/andare, morte/vita.