GOMORRA LA SERIE 5 - In home video dal 19 maggio

27/03/2022, 12:22

Simone Pinchiorri



Dal 19 maggio 2022 disponibile in home video "" con Universal Pictures Home Entertainment, diretta da Stefano Sollima e Francesca Comencini.Liberamente ispirata all'omonimo best seller di Roberto Saviano, la serie racconta le storie dei clan di camorristi che agiscono nella periferia di Napoli, tra affari e politica.Nel cast Salvatore Esposito, Marco DAmore, Fortunato Cerlino e Fabio De Caro.La serie stata esportata in America ottenendo un grande successo dalla critica e pubblico, garantendo visibilit internazionale a, oggi protagonista della nuova stagione di "".I primi 2 episodi hanno registrato il miglior debutto degli ultimi 2 anni per una serie SKY con un ascolto medio cumulato di 1.4 milioni di spettatori .Il DVD e Blu-ray (4 Dischi e 10 Episodi) contiene circa 1 ora di contenuti speciali (I protagonisti, I volti nuovi, Speciale: Salvatore Esposito vs Marco DAmore ed I ricordi).