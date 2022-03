LANGOBARDI. ALBOINO E ROMANS - In prima serata su Rai Storia il 10 marzo

10/03/2022, 10:34

La storia del Re Alboino e le imprese che lo resero leggendario, dalla vittoria contro i Gepidi nel 551 allassassinio nel 572, con larrivo dei Longobardi in Italia, la nascita del villaggio di Romans, in Friuli. Le racconta il film-documentario, tra cinema e divulgazione storica e archeologica,proposto in prima visione gioved 10 marzo 2022 alle 21.10 su Rai Storia, per a.C.d.C. con lintroduzione del professor Alessandro Barbero.In primo piano i passaggi cruciali della storia dei Longobardi e la loro vita a Romans, un importante villaggio, oltre che presidio militare, divenuto oggi una delle pi grandi necropoli longobarde italiane. Il tutto alternando fiction ad approfondimenti storici, con la partecipazione di studiosi, ricercatori e gruppi di rievocazione storica italiani ed europei.