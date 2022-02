BERLINALE 72 - Applausi per "Leonora Addio"

16/02/2022, 12:24

Un lungo e commosso applauso ha accolto a Berlino la proiezione di “” del regista Paolo Taviani, unico film italiano in competizione alla 72/a edizione della", cofinanziato dalla Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo tramite la Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei, Cinema e Audiovisivo.Il film diretto daper la prima volta senza l’inseparabile fratello Vittorio, scomparso nel 2018, è ambientato prevalentemente in Sicilia, luogo d’elezione di molti dei loro film, e ruota attorno alla figura del grande drammaturgo siciliano Luigi Pirandello dalla cui morte prende le mosse." - dichiara, "".Suddiviso in due episodi, il film racconta l’incredibile viaggio dell’urna cineraria di Pirandello, morto a Roma nel 1936, che dopo varie peripezie arrivarono ad Agrigento, dopo quattordici anni, per la sepoltura. Il secondo episodio invece trae spunto dall’ultimo racconto scritto da Pirandello, “Il chiodo”, ispirato a una vicenda di cronaca riportata dalla stampa americana. Ne è protagonista Bastianeddu, il bambino costretto a emigrare dalla Sicilia in America e a lasciare la mamma, una ferita che lo spingerà a compiere un gesto incomprensibile.