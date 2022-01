AT THE MATINEE - Disponibile in dvd

20/01/2022, 11:15

Da oggi 20 gennaio 2022 sar possibile acquistare il DVD, edito da 30 Holding, di", il documentario diretto da Giangiacomo De Stefano che racconta, attraverso Walter Schreifels e la sua musica, cosa stato il CBGB negli anni 80. Il film stato presentato in anteprima mondiale al Biografilm Festival 2019, dove si aggiudicato il Premio del Pubblico.Nel 2006, il CBGB, il pi famoso rock club al mondo, chiude le sue porte per sempre. Tutti lo conoscono per Blondie, The Ramones e Talking Heads, ma nessuno ricordache ci che lo rese grande furono i matine hardcore degli anni '80. Walter Schreifels, musicista di alcuni dei pi importanti gruppi hardcore punk, racconta quella che non solo la storia di alcuni ragazzini e della loro musica, ma la storia di ci che era ed stata New York.diretto da Giangiacomo De Stefano, autore e regista di documentari come Nel lavoro di Sandra (2006), Con la maglia iridata (2008) e Raunch girl (2011), finalista al Premio Solinas 2008. Il film prodotto da La Sarraz Pictures con Sonne Film, con il supporto della Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund e della Emilia-Romagna Film Commission.