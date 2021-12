CINEMAGIA AWARDS 1 - I premiati

22/12/2021, 17:11

Pioggia di star ieri sera nella Capitale riunite nella splendida location dell’Hotel St. Regis per festeggiare la prima edizione dei “”, festival dedicato al mondo della settima arte indipendente dal sapore internazionale.L’evento – prodotto da Tiziana Zampieri di Magnifica Consulting in collaborazione con Banca del Fucino, Marco Canino, Stardust, Caffč 24k e Toed Film – ha avuto l’obiettivo di premiare talenti del cinema ma anche della Tv, della cultura e dell’imprenditoria, nel corso di una cerimonia che ha visto protagonisti tanti beniamini del piccolo e grande schermo.Tra i primi a salire sul palco – che ha visto come padrone di casa le conduttrici Janet De Nardis e Carolina Rey - il Maestro compositore Giovanni Allevi, premiato per l’elevata caratura e qualitŕ degli ultimi progetti che lo hanno visto protagonista; gli attori Alessandro Preziosi, Francesco Montanari, Massimo Boldi, Andrea Roncato e Maurizio Mattioli; i registi Enrico Vanzina, Cinzia TH Torrini; Richard Sammel, attore internazionale che ha partecipato a film e serie tv diventati cult; le attrici Caterina Murino, Madalina Ghenea, Valeria Fabrizi, reduce dal grande riscontro ottenuto nell’ultima edizione di “Ballando con le stelle” su Rai1, Rocío Muńoz Morales, Lina Sastri; la casting director Teresa Razzauti; l’amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco; il patron di Lotus Production Marco Belardi; il responsabile format di Ballandi Dimitri Cocciuti, ‘deus ex machina’ del successo televisivo del momento, “Drag Race Italia”; il team di Stardust composto da Simone Giacomini, Antonino Maira, Alan Tonetti e Ettore Dore; l’attrice, giornalista, regista e sceneggiatrice Stefania Casini.Gemellato al progetto “”, manifestazione guidata dal direttore artistico Nicola Timpone e dal presidente Antonella Caramia che, nel corso della serata, hanno consegnato un riconoscimento ai talent e agli enti che nel corso delle tredici edizioni hanno contribuito alla riuscita e all’ascesa della kermesse internazionale. Tra questi l’attorea cui, oltre al, č stato consegnato il, il primo dedicato alla regista di fama internazionale di origini lucane scomparsa recentemente. E poi Paolo Barletta (ceo di Arsenale spa) per la storica amicizia che lo lega a Marateale; Margherita Perretti, Presidente della Commissione Pari Opportunitŕ della Regione Basilicata; Luigi Corradi (amministratore delegato di Trenitalia) che ha confermato la partnership con “Marateale” 2022. Stardust, l’agenzia di influencer piů grande d’Europa che gestisce e segue in esclusiva numerosi influencer a livello internazionale, ha annunciato altresě la sua presenza alla quattordicesima edizione della kermesse che, come di consueto, avrŕ luogo l’ultima settimana di luglio nella cornice dell’Hotel Santavenere, con numerosi talent che promuoveranno non solo Maratea ma tutta la Basilicata.” - ha commentato, Ceo di Magnifica Consulting e project manager della kermesse che, prima di dare appuntamento alla prossima edizione, ha aggiunto: “”.Nel corso della premiazione alle ospiti sono stati consegnati degli omaggi floreali creati da Fabio Fioravanti.