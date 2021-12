RES CINEMA - RASSEGNA DI CINEMA RESTAURATO - Dal 16 al 18 dicembre a Napoli

12/12/2021, 12:27

L’Associazione culturale Camera Film dà l’avvio alla Rassegna di, che si terrà a Napoli dal 16 al 18 dicembre 2021.promuove e valorizza l’attività di restauro cinematografico promossa da en, fondazioni e organizzazioni atraverso proiezioni di film, attività di formazione per studenti e incontri con autori e professionisti; incentiva il dialogo tecnico-culturale intorno al restauro a parre dal territorio campano, dove dal 2019 l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli ha realizzato un corso di perfezionamento post-lauream in Specialista in post-produzione e restauro cinematografico.Il recupero e la preservazione del patrimonio audiovisivo si configurano come obievi culturali imprescindibili del nuovo millennio. Il crescente interesse nei confronti degli archivi di film in pellicola, dissemina tra Napoli e le altre province campane, insieme al progetto regionale di creazione di un polo dell’audiovisivo all’interno dell’Ex Base Nato di Bagnoli, rendono ancora più urgente un confronto su questi temi.Il 16 e 17 dicembreincontra gli studenti di cinema delle università campane per una formazione specifica sull’utilizzo dei materiali d’archivio nella produzione cinematografica contemporanea. Presso il cinema Modernissimo, gli allievi si confronteranno con l'utilizzo dell'archivio all'interno dei film attraverso le opere di due giovani registi: "", cortometraggio realizzato nell’ambito del Premio CesareZavattini dall’autrice Alessia Bottone, e "" sera di Alessandro Gattuso, progetto sviluppato grazie alla storica Fondazione AAMOD.Per la sezione, la rassegna prosegue con l’appuntamento pomeridiano di venerdì 17 dicembre, dedicato a un capolavoro ritrovato del cinema napoletano. Dalle ore 17:30 il cinema Academy Astra ospiterà la presentazione del libro di Leonardo De Franceschi(Artdigiland, 2021) con Leonardo De Franceschi, Gina Annunziata e Anna Masecchia. Aseguire la proiezione in anteprima campana del film Il Nero di Giovanni Vento (1967, 107’), restaurato nel 2020 dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e Compass Film.La rassegna pone al centro della sua politica di valorizzazione il contesto culturale del bacino del Mediterraneo, con l’intento di far emergere, attraverso la sezione Archivi del Mediterraneo, gli elementi di diversità e prossimità tra realtà culturali geograficamente interconnesse, rendendo accessibili materiali inediti e rari.Sabato 18 dicembre presso l’Istituto Francese di Napoli Grenobledà carta bianca all’archivio, da anni impegnato nella raccolta, conservazione e valorizzazione di film di famiglia e amatoriali. Alle ore 18:00, referente di Cinémémoire, presenta una selezione di documentari d’archivio su Marsiglia e Napoli, con la partecipazione di Lucia Di Girolamo (Università degli studi di Catania), Mariangela Palmieri (Università degli studi di Salerno) e Maria De Filippis (Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli).Segue alle ore 20:00 una sezione dedicata alla storica casa di produzione cinematografica francese Gaumont. Attraverso i capolavori restaura "" (Jean Vigo, 1930, 25’ restaurato nel 2017) e "" (Jean Renoir, 1935, 95’ restaurato nel 2020),vuole porre l’attenzione sulla qualità e l’innovazione degli interventi tecnici e propone un ritratto cinematografico di due città del Mediterraneo.Presenterà i film Manuela Padoan, direttrice di Gaumont Pathé Archives.è realizzata con il contributo della Regione Campania, della Film Commission Regione Campania e l’Accademia di Belle Ar di Napoli, e la partecipazione dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, del Coinor, Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento di Progetto Speciali e l’Innovazione Organizzava, dell’Istuto Francese di Napoli, dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli e della Fondazione Angelini.