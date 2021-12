IL SOLE SORGE A SUD - Proiezione il 17 dicembre alla Casa del Cinema di Roma

10/12/2021, 19:26

Il 17 dicembre 2021 alla Casa del Cinema di Roma sarà proiettato "", documentario di Flavio Gianandrea De Angelis.Un ospedale a pochi chilometri da Mekele, capitale della regione del Tigray, nord dell’Etiopia. Medici e volontari italiani ed etiopi con un sogno: garantire ai più poveri tra i poveri cure essenziali e chirurgia specialistica, e costruire insieme percorsi di reinserimento sociale. E’ questa l’Hewo, una struttura sanitaria, ed una comunità, dove si tenta di immaginare il futuro in una terra difficile e bellissima.Un futuro che la guerra sta distruggendo perché il Tigray, dal novembre del 2020, è teatro di un conflitto feroce.Il documentario “” del 2018, girato da Flavio Gianandrea, racconta, attraverso la vita dell’ospedale Hewo di Quihà e il lavoro dei medici di Lazio Chirurgia Progetto Solidale, quell’Etiopia che ogni giorno combatte la battaglia della pace. Ma racconta anche ciò che la guerra rischia di sgretolare.Al termine della proiezione si terrà un incontro-dibattito con i volontari di Lazio Chirurgia Solidale, la onlus che dal 2002 organizza missioni chirurgiche e medico-sanitarie in Tigray, in cui saranno forniti aggiornamenti sul conflitto in corso e sulle attività dell’ospedale. L’obiettivo è chiedere con forza il cessare delle ostilità e un accesso senza limitazioni nella zona di guerra alle organizzazioni umanitarie affinché possa essere garantita l’assistenza ad una popolazione sull’orlo della carestia, in quella che è ormai una delle più gravi e drammatiche crisi globali, con milioni di persone a rischio e un numero sempre crescente di sfollati.