CORPI LIBERI - Inizia il tour del film di Fabiomassimo Lozzi

07/12/2021, 18:03

”. Recita così uno striscione del primo Pride avvenuto nell’università più grande d’Europa, La Sapienza di Roma, nel 2018. Un evento storico: a raccontarne la potenza in immagini e parole è il film documentario “Corpi Liberi” di Fabiomassimo Lozzi, il regista che per due anni ha seguito i giovani studenti e studentesse in questo percorso di rivendicazione e emancipazione, nelle manifestazioni e nel festival Sapienza Pride che sono riusciti a creare. Il documentario, innovativo e inedito, è costruito in maniera anarchica e anticonvenzionale e non segue le regole dell'estetica e della narrativa prestabilita.Protagonista di primo piano è il collettivo studentesco Prisma, nato all’interno del sindacato degli studenti Link: “”.Nel festival c’è spazio per parlare dei diritti dei migranti Lgbt+, di disabilità e sessualità liberata e per un seminario condotto dalle drag queen Karma B, le madrine del primo Sapienza Pride. Il registariesce quasi a scomparire nel racconto: si muove a suo agio tra Pride e corpi colorati, collettivi e rivoluzionari. "" - racconta Lozzi . "".D’altra parte le ragazze e i ragazzi di Prisma ripetono “Il corpo è uno strumento potente, è un materiale rivoluzionario” lo ripetono per strada e nelle aule universitarie. Gli obiettivi sono tanti: cambiare il mondo dell’istruzione dando spazio alle storie sulle persone LGBTQI+ per formare cittadine e cittadini migliori, rinnovare il linguaggio contro il sessismo del maschile, avere un’università gratuita e di qualità. Ed infine: rovesciare la società capitalistica. “Il Pride nasce rivolta e deve essere rivolta perché è una società sessista e patriarcale. Per questo combattiamo contro l’eteropatriarcato machista e contro il capitalismo”. Il punto d’arrivo è il comunismo queer per una società liberata. E il pantheon di riferimento è ampio: Judith Butler e Engels, Luce Irigaray e Mario Mieli, il subcomandante Marcos e i curdi del Rojava. “Siamo di fronte a una battaglia culturale e generale che investe tutta la società, e possiamo portarla avanti solo se capaci di incrociare le nostre lotte con quelle delle donne, dei migranti, di tutti i soggetti che oggi vivono in condizioni di subalternità e marginalità e di coloro che oggi vengono relegat* ai margini perché fuori-norma, portando avanti un’ottica pienamente intersezionale, anti-fascista, anti-sessista, anti-razzista e contro ogni forma di omobitransfobia.” Il documentario “Corpi liberi” rimette in agenda le prossime sfide del mondo che verrà.Il film è prodotto da Inthelfilm, Nuvole Rapide Produzioni e Fabiomassimo Lozzi e distribuito da OpenDDB. Protagonisti sono Susanna Chiulli, Benedetta Previdi, Elisa Ragogna, Riccardo Russo, Riccardo Sala e tutti quelli del collettivo Prisma.” si fa in 3: il 14 dicembre 2021 a Roma al Nuovo Cinema Aquila e in contemporanea all’Asti International Film Festival; ed il 17 dicembre all’Omovies International film festival a Napoli