ACTORS AWARDS - Walter Nicoletti premiato come miglior attore non protagonista

06/12/2021, 14:20

Lattore materano Walter Nicoletti trionfa agli Actors Awards di Los Angeles vincendo il premio come miglior attore non protagonista con il suo ultimo film Red Market.Il prestigioso premio di calibro internazionale tra i pi rinomati a Los Angeles, rivolto a film, sceneggiature, attori e registi di tutto il mondo, stato assegnato dalla giuria americana degli Actors Awards composta da diverse celebrit dello star system, tra cui Lisa Roumain (Avatar), Les Brandt (CSI: Miami, The Magnificent Seven), Mason Heidger (Batman vs Superman) e tanti altri."Ricevere un premio cos prestigioso a Los Angeles come miglior interprete, significa poter condividere la gioia di questo momento e la magia della settima arte con chi ha creduto in questo progetto - dichiara Nicoletti - pertanto mi sento di rappresentare tutti coloro i quali hanno preso parte a questo film. L'auspicio pi grande adesso quello di poter sempre continuare a scrivere storie, recitare in ruoli in cui credo, che mi piacerebbe vedere prima di tutto come spettatore".Red Market racconta per la prima volta in Italia e nel mondo il tema del traffico internazionale di organi, girato in Basilicata, tra Matera e Pomarico. Nel cast gli attori lucani Gabriele Grano, Brunella Lamacchia, Franco Piccinni, Nestor Romero, Donato Cirella e Walter Nicoletti. La supervisione alla regia di David Cinnella, il suono di Davide Sergio, la locandina di Fabian Alejandro Romero. Le musiche sono composte da Walter Nicoletti. La casa di produzione Voce Spettacolo con sede a Matera. Di recente la pellicola stata finalista anche al Cardiff International Film Festival.Un thriller agghiacciante che narra la storia di Aurelio, medico chirurgo, il quale decide di rivolgersi ad un broker di traffico internazionale di organi per estinguere un debito causato dalla dipendenza dal gioco d'azzardo. Il progetto filmico nasce pertanto con l'intento di focalizzare l'attenzione del pubblico sulla delicata e controversa tematica del traffico illecito di organi, oltre alle gravi conseguenze che comporta la dipendenza dal gioco d'azzardo.Ma non ancora finita, per, perch Red Market sar presentato in altri prestigiosi festival in giro per il mondo.