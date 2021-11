I RACCONTI DELLA DOMENICA - Terminate le riprese

29/11/2021, 14:46

Sono terminate le riprese de "", lungometraggio diretto da Giovanni Virgilio (""; Malarazza), con protagonisti Alessio Vassallo, Stella Egitto, Paolo Briguglia, Nino Frassica, Emmanuele Aita, Vincent Riotta e, per la prima volta sullo schermo, un grande attore bambino, Raffaele Cordiano. Il film interpretato anche da Rita De Donato, Francesco Foti, Irene Maiorino, Plinio Milazzo, Cosimo Coltraro, Federica de Benedittis e Francesca Della Ragione. Sceneggiato dallo stesso regista con Marco Spagnoli e Manuela Gurgone, il film si avvale della direzione della fotografia di Gianni Mammolotti, dei costumi di Laura Costantini, dei VFX di Nicola Sganga.Le riprese si sono tenute in una prima fase in Calabria, a Serra San Bruno (Vibo Valentia) e in una seconda e ultima fase a Castiglione di Sicilia, nel catanese.'I Racconti della domenica' prodotto da Movieside Cinematografica con Rai Cinema con il contributo del MiC - Ministero della Cultura, con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission e della Sicilia Film Commission.Il film abbraccia quarantanni di Storia italiana e siciliana, dal 1934 alla morte di Aldo Moro, attraverso la storia di Francesco - uomo onesto, amante della vita e dei diritti e dei doveri - che racconta la propria vita scrivendo lunghe lettere al padre, partito per lAmerica che lui era bambino. Ma, fra i dollari che il padre stesso manda alla famiglia in Sicilia, non c alcuna risposta. Dalla giovinezza durante la guerra, alla candidatura a sindaco del proprio paese, la vita di Francesco uno spaccato della Storia dItalia e della Sicilia. La storia di un uomo che, cresciuto senza un padre, diventato il Padre di tutti i suoi cittadini." - sottolinea il regista- "".