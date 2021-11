PREMIO PAVLOVA 2021 - Assegnato ad Andrey Konchalovsky e Giuliano Montaldo

25/11/2021, 07:38

Nell’edizione del 2021 ilorganizzata presso il Centro Russo di Scienza e Cultura a Roma verrà assegnato al regista russo Andrey Konchalovskhij, che ha segnato la storia del cinema con Zio Vanja, Tango & Cash, Il peccato e al regista italiano Giuliano Montaldo autore di film immortali come Sacco e Vanzetti, I demoni di S. Pietroburgo, Giordano Bruno. La Manifestazione sarà presieduta dalla direttrice del Centro Russo a Roma Dariya Pushkova. Parteciperà Aleksandr Avdeev, ambasciatore della Federazione Russa in Vaticano. Interverranno il regista Antonio Calenda, noto regista teatrale, Elda Ferri, produttrice dei film e di Giuliano Montaldo e di Andrey Konchalovskij, il regista Daniele Ceccarini per il Premio Tatiana Pavlova e i giornalisti Stefano Volpi e Ioulia Makarova Liakh per il giornale bilingue Russiaprivet.Il Premio Tatiana Pavlova nasce nel 2011 ed è intitolato alla memoria di una delle più grandi attrici e registe di teatro del novecento. Tatiana Pavlova è colei che ha portato in Italia il metodo Stanislavskij, ha insegnato regia all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico di Roma nel 1936, è stata un’eccezionale regista al Teatro della Scala a Milano. Il Premio è stato assegnato ad artisti di grande prestigio come Andrea Boccelli, a Vittorio Storaro, a Vladimir Spivakov, a Svetlana Zakharova, a Sergei Polunin, a Andrei Kravchuk. Il prestigioso evento si svolgerà giovedì 25 novembre alle ore 18:00 presso il Centro Russo a Roma in Piazza Benedetto Cairoli, 6. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria clicca qui. Accesso consentito solo ai possessori di Green Pass. Nell’occasione per ricordare la grande attrice russa Tatiana Pavlova, un delizioso omaggio dal Golfo dei Poeti e da Luni: Le Cantine Bosoni realizzeranno un vino particolare e le pasticcerie Baldassini un dolce speciale.