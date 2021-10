MATERA SPORT FILM FESTIVAL 11 - Dal 25 al 28 novembre

29/10/2021, 18:53

orna l'attesissimo appuntamento con il Matera Sport Film Festival, giunto alla sua 11^edizione ed in programma a Matera dal 25 al 28 novembre.Il Festival dedicato al cinema e alla cultura sportiva è organizzato dall’associazione Matera Sports Academy, in collaborazione con l’Uisp Unione Italiana Sport Pertutti, con il sostegno del Programma Sensi Contemporanei CINEMA della Regione Basilicata e del Comune di Matera. L’iniziativa aderisce al network dei festival lucani “BasilicataCinema” ed è realizzata con il Patrocinio della Provincia di Matera, Fondazione Matera – Basilicata 2019, Lucana Film Commission, USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana), Rai Basilicata, Coni Basilicata e Sport&Salute Basilicata.L’edizione 2021 torna nuovamente in presenza per offrire come di consueto al pubblico approfondimenti, interviste, incontri con ospiti e personalità dello sport e della cultura. Sono infatti 26 le opere selezionate provenienti da ogni parte del mondo, tra cui il documentario Pro Recco-La leggenda della Pallanuoto di Giorgio Molteni, la storia della pallanuoto mondiale, squadra di maggior successo nella storia della pallanuoto con un palmares che vanta 33 scudetti, 14 coppe italiane, 8 coppe europee e 6 supercoppe europee; Il Grande Slam di Mario Maellaro, il primo docufilm sulla Maxicono Parma (guidata da Gian Paolo Montali), l’unica squadra al mondo ad aver vinto il “Grande Slam”, con cinque competizioni disputate e vinte nello stesso anno: Mondiale per Club, Coppa delle Coppe, Supercoppa Europea, Coppa Italia e Scudetto; il film L’Afide e La Formica di Mario Vitale, con protagonista Beppe Fiorello, Valentina Lodovini e l’attrice lucana Nadia Kibout; il blockbuster cinese Run! Shunzi di Chunliang Zao, già documentarista della star hollywoodiana Jackie Chan e La Fortuna non esiste – La Storia del Bomber di Dio dei registi lucani Stefano Tammaro ed Edoardo Bellino, documentario sulla vita di Carlos Clay França, soprannominato “il bomber di Dio”, che ha lasciato il segno nelle tre stagioni giocate a Potenza (72 presenze e 39 gol).Il festival presenterà una piacevole anteprima: “Le sfavorite”, documentario fuori concorso diretto da Linda Bagalini e Flavia Cellini, che affronta il tema della discriminazione di genere nel mondo sportivo. L’anteprima avrà luogo a Melfi, nella giornata di sabato 20 novembre, alla presenza delle registe e con la partecipazione dell’ex calciatrice e opinionista sportiva Katia Serra, tra le protagoniste del documentario.Tutti gli appuntamenti del festival sono gratuiti.