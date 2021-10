ALICE NELLA CITTA' 19 - Il programma del 23 ottobre

22/10/2021, 17:23

PROIEZIONIh.11.00 HAPPINESS (Iran, 15x6’) - INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONEAuditorium della Conciliazionedi Pouria TakavarCast: Ghazal Shajaee, Soheil Bavi, Setareh Maleki, Aria Gazor, Solmaz Ghani, Farhad Atghaee;Mentre sua madre si prepara per la loro emigrazione in Francia, Shadi (che significa "felicità" in persiano), 17 anni, scopre che suo padre, che non vede da anni, non è informato. In cerca di indipendenza e in conflitto con la madre, la giovane organizza la sua fuga con tre complici. Dal nord di Teheran al sud di un Iran che cambia, il viaggio di quattro giovani in un road trip caotico e iniziatico che sta alla base di una ricerca molto universale: quella di se stessi e la ricerca della felicità.h.11.00 PREMIAZIONE e a seguire WHERE IS ANNE FRANK (Belgio, 99’) animazione SCUOLE/ACCREDITATISala Sinopoli Auditorium Parco della Musicadi Ari FolmanKitty, l'amica immaginaria di Anne Frank a cui Anne ha dedicato il suo Diario, prende magicamente vita nella Amsterdam di oggi. Kitty parte alla ricerca implacabile di Anne Frank. È l'inizio di un viaggio avventuroso.h.14.00 WAR IS OVER (Germania, Croazia, Iraq, 73’) documentario - PUBBLICO/ACCREDITATIMy Cityplex Savoydi Stefano ObinoKurdistan iracheno. Cosa succede alle zone di guerra dopo che i riflettori si spengono? Cosa succede ai bambini che in guerra ci sono nati? Il conflitto contro l'Isis ha lasciato sul campo 1,6 milioni di persone in stato di necessità. Oltre il 50% di loro è al di sotto dei 18 anni. Il diario di una madre ci accompagna nel lungo viaggio alla ricerca di una vita finalmente normale, fatta di cose semplici. Elementi disordinati di una sindrome da stress post-traumatico si perdono, allontanandosi dalle tragedie vissute in guerra. È un'euforia frenetica, quasi esplosiva e del tutto inaspettata. "War is over" è un resoconto di resilienza dello spirito umano e della sua, incancellabile, speranza.h.14.30 THE CRUSADE (Francia, 67’) - PUBBLICO/ACCREDITATIAuditorium della Conciliazionedi Louis GarrelCast: Laetitia Casta, Joseph Engel, Louis GarrelAbel, Marianne e il loro figlio tredicenne Joseph vivono insieme a Parigi. La loro esistenza quotidiana viene sconvolta quando Abel e Marianne scoprono che Joseph ha venduto di nascosto oggetti di valore dalla casa di famiglia per finanziare un misterioso progetto ecologico che lui e i suoi amici hanno in Africa. Stanno per salvare il pianetah.16.30 UN MONDO IN PIÙ (Italia, Francia, 109’) opera prima - PUBBLICO/ACCREDITATIAuditorium della Conciliazionedi Luigi PaneCast: Francesco Di Leva, Francesco Ferrante, Denise Capezza, Renato Carpentieri, Gigio Morra, Tezeta Abraham, Alessandro Bernardini, Eva Cela, Claudio SegaluscioNel mezzo della pandemia Diego, un ragazzo Napoletano, ha appena compiuto diciotto anni. Il ragazzo vive in un quartiere periferico di Roma dove si è trasferito con suo padre Franco dopo la perdita della madre. Le sue giornate trascorrono introverse e solitarie finché Franco non è costretto ad ospitare in casa con loro una misteriosa ragazza, Tea.h.18.30 FUTURA (Italia, 105’) documentario - PUBBLICO/ACCREDITATIAuditorium della Conciliazionedi Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alice RohrwacherUn’inchiesta collettiva che ha lo scopo di esplorare l’idea di futuro di ragazze e ragazzi tra i 15 e i 20 anni incontrati nel corso di un lungo viaggio attraverso l’Italia. Un ritratto del Paese osservato attraverso gli occhi di adolescenti che raccontano i luoghi in cui abitano, i propri sogni e le proprie aspettative tra desideri e paure.Presentato al Festival di Cannes nella sezione Quinzaine des Réalisateurs.h.20.30 UNA NOTTE DA DOTTORE (Italia, 85’) - PUBBLICO/ACCREDITATIAuditorium della Conciliazionedi Guido ChiesaCast: Diego Abatantuono, Frank MatanoPierfrancesco Mai, guardia medica notturna burbera e per nulla empatica con i pazienti, ha un incidente con Mario, rider trentenne che consegna cibo a domicilio. Entrambi rischiano di perdere il lavoro, ma al dottore viene un’idea: Mario, “guidato" a distanza da Pierfrancesco tramite un auricolare, andrà a fare le visite al posto suo e con l’auto del medico faranno anche le consegne a domicilio.h.22.30 ATLANTIDE (Italia, Francia, USA, Qatar 104’) documentario - PUBBLICO/ACCREDITATIAuditorium della Conciliazionedi Yuri AncaraniCast: Daniele Barison, Bianka Berényi, Maila Dabalà, Alberto Tedesco, Jacopo TorcellanDaniele è un giovane di Sant’Erasmo, un’isola della laguna di Venezia. Vive di espedienti, ed è emarginato anche dal gruppo dei suoi coetanei, i quali condividono un’intensa vita di svago, che si esprime nella religione del barchino: un culto incentrato sulla elaborazione di motori sempre più potenti, che trasformano i piccoli motoscafi lagunari in pericolosi bolidi da competizione. Anche Daniele sogna un barchino da record, che lo porti in testa alla classifica. Ma tutto ciò che fa per realizzare il suo sogno e guadagnarsi il rispetto degli altri finisce per rivoltarglisi contro, tragicamente.Presentato alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nella sezione Orizzonti