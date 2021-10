SUSANNA LA VIAGGIATRICE - In seconda serata su Rai3 il 7 ottobre

06/10/2021, 17:54

Giovedì 7 ottobre 2021 in seconda serata su Rai3, Stefania Rocca ripercorre la vita straordinaria di Susanna Agnelli nel secondo appuntamento con “Illuminate”, una docu-serie in quattro puntate, prodotta da Anele in collaborazione con Rai3, che racconta le storie di quattro icone italiane: l’attrice Mariangela Melato, la politica e scrittrice Susanna Agnelli, la stilista Marta Marzotto e la scrittrice e critica musicale Fernanda Pivano.Il racconto di Stefania Rocca prende il via dal suggestivo Monte Argentario, uno dei luoghi del cuore di Susanna Agnelli, per il quale fu sindaca dal 1974 al 1984 portando avanti molte battaglie ambientaliste e contrastando l’abusivismo edilizio, e dove scelse di vivere dopo aver trascorso buona parte della sua vita in giro per il mondo.È dunque l’Argentario a fare da sfondo al viaggio di Stefania Rocca nella vita di una donna che ha lasciato il segno nella storia politica, culturale e sociale del nostro Paese: una personalità libera, indipendente, prima donna nella storia italiana a ricoprire la carica di Ministro degli Esteri nel 1995-1996, europarlamentare, senatrice della Repubblica, sempre in prima linea anche nelle cause benefiche, come Telethon, da lei portato in Italia nel 1990 e di cui ricoprì la carica di Presidente fino alla sua scomparsa, o il WWF per cui fu Presidente negli anni ‘70.Il racconto si arricchisce di preziosi filmati di repertorio, tra cui il suo intervento alla conferenza dell’ONU, unico membro italiano a far parte della "Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo", e dei contributi di numerosi testimoni illustri tra cui la figlia Ilaria Rattazzi, le nipoti Alexia Rattazzi e Martina Zampolli, le amiche Barbara Ward e Ilaria Borletti, e ancora, Milly Carlucci, Luca Cordero di Montezemolo, l’Ambasciatore Giancarlo Aragona e Fulco Pratesi, per restituire un ritratto intimo e inedito di Susanna Agnelli, figura di rilievo nel panorama politico, culturale e ambientale italiano, ma anche, soprattutto, una donna profondamente ironica, piena di vita e amata da tutte le persone che aveva intorno.“Illuminate” è una docu-serie in quattro puntate in onda ogni giovedì in seconda serata su Rai3. Una produzione Anele in collaborazione con Rai3, prodotta da Gloria Giorgianni. Il docu-film “Susanna, la viaggiatrice” è scritto da Flavio Nuccitelli con la collaborazione di Nicola Campiotti, regia di Nicola Campiotti. Produttori associati: Tore Sansonetti e Carlotta Schininà.