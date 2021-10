OFF/OFF Theatre - Le stelle del cinema con Enrico Lucherini

04/10/2021, 21:51

È la storia del cinema che parla della sua stessa storia. Quando le luci di Via Giulia si accendono su Enrico Lucherini, è come se il tempo non fosse mai trascorso, come se in scena iniziasse un racconto metafilmico di oltre 60 anni di “dietro le quinte” e i suoi retroscena. Finti litigi, bagni nelle fontane romane, fotografi a Via Veneto. Decenni di cinema italiano in pellicola, si materializzano come viva celluloide che respira, sorride, applaude e ricorda. Quella che il direttore artistico Silvano Spada ha scelto per l’OFF/OFF Theatre, è una vera e propria gran soirée che inaugura il patinato proscenio nel cuore di Roma, con una quarta stagione salutata dai grandi volti del cinema. Carlo Verdone ed Eleonora Giorgi si scambiano un tenero abbraccio al sapor di borotalco, mentre Ursula Andress, giunta con l’amico Alberto Tarallo, mostra lo sguardo magnetico di sempre, lo stesso sguardo che indossava con l’iconico due pezzi bianco, per cui le sarà sempre concessa licenza di uccidere. Pino Strabioli, galantuomo qual è, porge il braccio a Giovanna Ralli, la cui bellezza è abbagliante, come la classe di Milena Vukotic, che presto illuminerà il palco dell’OFF/OFF con il suo “Milena ovvero Émilie du Chatelet”. Tra il pubblico, anche lei tra i protagonisti della stagione teatrale appena iniziata, c’è anche Alda D’Eusanio, che saluta Fausto e Lella Bertinotti, seduti di fianco al maestro Giuseppe Tornatore, spesso chiamato in causa dal palco, per ricordare aneddoti da set di cui Lucherini è supremo custode. Non mancano tra le prime file anche Marina Cicogna, Valeria Ciangottini, Gianni e Maddalena Letta, Santino Fiorillo, Laura Lattuada, Claudio Masenza e Daniele Falleri, a cui si aggiungono Imma Battaglia e Eva Grimaldi, illuminate dal loro grande amore mentre regalano sorrisi ai fotografi insieme alla modella Catrinel Marlon. Tanti gli applausi al termine di “C’era questo, c’era quello”, con cui Lucherini ha debuttato insieme all’amico Nunzio Bertolami, diretti dal giovane regista Filippo Contri.Nell’arco del weekend, per le due repliche successive in programma nelle serate di sabato 2 e domenica 3 ottobre, non sono mancati anche Margherita Buy, Giovanni Malagò, Roberto D’Agostino, Riccardo Rossi con la moglie Giulia, Irene Ghergo e Pierluigi Diaco con Alessio Orsingher. Tutti presenti ed all’ascolto di una “spettacolarizzata chiacchiera tra amici” che, ad ogni battuta, ha guadagnato applausi e risate. Un incontro-racconto che inevitabilmente ha sforato i tempi, quelli scenici e quelli storici, donando al pubblico un pezzo di storia che mai potrà tornare.