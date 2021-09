CINEMAMBIENTE 24 - In programma anche "Donne di terra"

23/09/2021, 15:27

Approda aa Torino, il maggior festival cinematografico a tema ambientale, “” il film documentario di Elisa Flaminia Inno, un ritratto di 5 donne che hanno rivoluzionato la loro vita, scegliendo di vivere e lavorare in campagna, tornando appunto alla “terra”, puntando sul biologico e l’autoproduzione. La proiezione sarà lunedì 4 ottobre alle ore 19 al Cinema Massimo, Torino.Le protagoniste Doris, Maria Pia, Nanà, Marialuisa e Maura hanno percorsi di vita differenti: c’è chi faceva la ricercatrice di Storia all’Università e chi viveva nel centro di Vienna, chi amava la nonna contadina e chi aveva i genitori che l’avevano fatta studiare per affrancarsi dall’agricoltura. Quello che le accomuna però è il desiderio di costruire una vita sana e in armonia con il pianeta per se stesse e per gli altri. Proprio per questo hanno creato un consorzio di contadine, allevatrici, educatrici 2.0, “Donne di Terra” appunto, che recuperano la parte naturale del mondo agricolo e il ruolo della donna in questo tipo di lavori. “La vera forza di “Donne di Terra” è portare la città in campagna e la campagna in città. – racconta una di loro, Nanà (Anna Rita Falanga) – Chi ha vissuto la città e poi ha scelto la campagna apprezza ciò che un contadino non apprezza della campagna e sa perfettamente di che cosa ha bisogno un cittadino che sta male”.Autoproduzione, indipendenza dal mercato, consapevolezza sui prodotti, biologico sono solo alcune parole ricorrenti che fluiscono sulle suggestive immagini della natura dell’Italia del Sud. La regista Elisa Flaminia Inno con il suo nuovo film lancia un messaggio di speranza e di trasformazione che è, prima di tutto, personale e poi diventa collettiva.“Il nostro sogno più grande è quello di poter essere un esempio riproducibile ed economicamente sostenibile e di insegnare ai bambini che siamo i custodi di questa Terra, dobbiamo solo imparare a proteggerla di più” concludono.Il documentario è stato prodotto da 1506 FILM in collaborazione con AGROCULTURA, GODMOTHER FILMS, con il contributo di Regione Campania, Unione Europea – POC Campania 2014-2020, Fondazione Film Commission Regione Campania, distribuito in Italia da GA&A (tv), ICPI - Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura (web).