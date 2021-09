APULIA FILM FORUM 12 - Ventun progetti selezionati

22/09/2021, 18:41

Sono stati selezionati i progetti che parteciperanno alla dodicesima edizione dell’Apulia Film Forum, il mercato di coproduzione internazionale realizzato dalla Regione Puglia e dalla Fondazione Apulia Film Commission, che si terrà online e a Brindisi dal 7 al 9 ottobre 2021.L’Apulia Film Forum nasce con l’obiettivo di favorire l'incontro e le partnership tra gli operatori del settore audiovisivo affinché sviluppino buone sinergie per realizzare, in tutto o in parte in Puglia, progetti filmici in coproduzione.Fra i 50 progetti pervenuti, la Commissione di valutazione dell’Apulia Film Commission ne ha selezionati 20 (11 per la Sezione Italia e 9 per la Sezione Estero) aderenti ai criteri di eleggibilità (progetti filmici in fase di sviluppo, lungometraggi di finzione o di animazione o documentari, con almeno il 30% del budget assicurato, le cui lavorazioni sono da realizzarsi in tutto o in parte in Puglia), cui si aggiunge 1 progetto selezionato in partnership con Sofia Meetings.Dal punto di vista della distribuzione geografica, i 50 progetti risultano iscritti da diverse parti del mondo e dimostrano, ancora una volta, un consolidato interesse internazionale nei confronti dell’Apulia Film Forum. Ben 20 le nazionalità di origine, tra cui: Albania, Argentina, Belgio, Brasile, Colombia, Estonia, Francia, Germania, Israele, Italia, Kuwait, Lettonia, Messico, Palestina, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e UK.Inoltre, con ben sei progetti selezionati provenienti dalla nostra regione, anche questa edizione conferma un crescente interesse verso l’Apulia Film Forum da parte delle società di produzione pugliesi.I 21 progetti selezionati sono:- A Rooster on the Fire Escape (Francia, lungometraggio), diretto da Guetty Felin, produzione Aldabra Films;- Carnaval (Kuwait, lungometraggio), diretto da Mohamed Siam, produzione Linked Productions;- Cumbà (Italia, lungometraggio), diretto da Andrea Simonetti, produzione Scirocco Films;- È Piccolo il Mondo (Italia, lungometraggio), diretto da Gianni De Blasi, produzione Passo Uno Cinema;- Emilia and the Invisibles (Argentina, documentario) diretto da Maria Eugenia Lombardi, produzione 80 Mundos;- Giro di Banda (Italia, documentario), diretto da Daniele Cini, produzione Talpa Produzioni;- Hilchik (Israele, lungometraggio), diretto da Adam Sanderson, produzione Movie Plus Productions;- I Racconti del Mare (Italia, lungometraggio), diretto da Luca Severi, produzione Luca Severi Production Group Italia;- Il Paese (Italia, lungometraggio), diretto da Antonio Ambrogio De Palo, produzione Beagle Media;- Il Pino sul Mare (Italia, lungometraggio), diretto da Luca Ferri, produzione Lab 80 Film;- L'ulivo e il Baobab (Italia, documentario), diretto da Simone Grassi, produzione Draka Production;- La Prima Regola (Italia, lungometraggio), diretto da Massimiliano D'Epiro, produzione Dinamo Film;- Morti in Vacanza (Italia-Albania, lungometraggio) diretto da Kristoph Tassin, produzione 010 Films;- Najwa (Turchia, lungometraggio) diretto da Gözde Kural, produzione Toz Film Production, selezionato in partnership con Sofia Meetings;- Sanctum (UK, lungometraggio) diretto da Amit Ashraf, produzione FoR Films;- Silence (Brasile, lungometraggio), diretto da Henrique Dantas, produzione Muiraquita Filmes;- Stockholm - Gaza Lifeline (Palestina, documentario), diretto da Wafá Jamil Espvall, produzione Wafa Film & Media;- The Promised Land (Italia, lungometraggio), diretto da Micheal Winterbottom, produzione Notorious Pictures;- Vista Mare (Italia, lungometraggio), diretto da Alessandro Piva, produzione Seminal Film;- Waterdrop (Albania, lungometraggio) diretto da Robert Budina, produzione Erafilm;- Utopix (Svizzera, lungometraggio) diretto da Dominique Margot, produzione Cinédokké.A prendere parte agli one-to-one meetings con i rappresentanti dei progetti selezionati, circa 100 tra produttori, distributori, world sales e finanziatori provenienti da 25 nazionalità diverse.Con questo evento, la Fondazione Apulia Film Commission completa la propria strategia di costruzione della filiera industriale dell’audiovisivo, consentendo lo scambio di buone pratiche produttive, oltre che di risorse finanziarie, per consentire e facilitare la realizzazione di film in Puglia.