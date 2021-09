ANCORA PIU' BELLO - Dal 16 settembre al cinema

14/09/2021, 19:32

Uscirà al cinema il 16 settembre in 350 copie, distribuito da Eagle Pictures, il film, secondo capitolo della trilogia dedicata alle avventure sentimentali di Marta, adolescente affetta da una malattia che affronta con grande dose di ottimismo, e del suo gruppo di amici.Il film - prodotto da Eagle Pictures in collaborazione con Weekend Films, diretto da Claudio Norza, da un’idea di Roberto Proia, che lo ha anche sceneggiato insieme con Michela Straniero - si svolge esattamente un anno dopo i fatti raccontati nel primo capitolo (Sul più bello, diretto da Alice Filippi). Nel cast: Ludovica Francesconi, Giancarlo Commare, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Jenny De Nucci, Diego Giangrasso.Dopo dodici mesi, la storia tra Marta (Ludovica Francesconi) e Arturo è finita. "In amore gli opposti si attraggono ma alla fine si lasciano", si ripete Marta, che giura a se stessa di voler rimanere da sola per un po’ e continua a convivere con ottimismo con la malattia che da sempre l’accompagna. Ma quando arriva Gabriele (Giancarlo Commare), un giovane disegnatore tanto dolce e premuroso quanto buffo e insicuro, Marta riconosce che potrebbe essere lui l’anima gemella che non riusciva a trovare in Arturo. Ma prima di farsi coinvolgere del tutto in una nuova storia, è sempre meglio aver chiuso definitivamente con quella precedente. Approfittando di un temporaneo trasferimento di Gabriele a Parigi, Marta cerca di schiarirsi le idee anche grazie all'aiuto dei suoi amici di sempre Federica (Gaja Masciale) e Jacopo (Jozef Gjura). Mentre ormai è sempre più convinta a lasciarsi andare alla storia con Gabriele, il ragazzo in preda alla gelosia commette un errore imperdonabile, che li farà separare. Quando tutto sembra andare storto arriva però una telefonata dall’ospedale che cambia le priorità di tutti: c’è un donatore compatibile per Marta.Il resto sarà svelato nel terzo capitolo della trilogia, Sempre più bello, in uscita nelle sale cinematografiche nel 2022.“In Ancora più Bello abbiamo affiancato a quella della protagonista, Marta, anche le storie e il punto di vista degli altri personaggi. Gli amici di sempre, Federica e Jacopo, ma anche Giacomo e la nuova arrivata, Rebecca. Abbiamo così avuto la possibilità di raccontare dilemmi e temi caldi della contemporaneità, veicolando ancora una volta messaggi importanti soprattutto per un pubblico giovane che questi problemi li vive sulla propria pelle ogni giorno, dal bullismo e cyber bullismo al mobbing e le molestie sul lavoro, alla gelosia, alla difficoltà di comunicazione quando si vive una relazione a distanza, la gestione della malattia. Senza rinunciare al tono dramedy leggero e dissacrante del primo film, Ancora più Bello garantisce un divertimento a tutto tondo e molti spunti di riflessione”, dichiara lo sceneggiatore e autore del soggetto, Roberto Proia.Infine, alcune curiosità sui film che compongono la trilogia. Sul più bello, precedente capitolo, ha ottenuto importanti riconoscimenti: è stato una delle sorprese della scorsa stagione, raggiungendo la prima posizione del box office nel primo fine settimana di uscita (le sale cinematografiche sono state chiuse subito dopo a causa del lockdown), ha ottenuto una nomination al David di Donatello e due ai Nastri D’Argento. Dalla trilogia cinematografica sono stati tratti dei romanzi, editi da Fabbri Editori e in vendita nelle librerie. E se in Sul più bello la title track era firmata da Alfa (Andrea De Filippi), in Ancora più bello il brano principale Ophelie è scritto e interpretato da Oscar Anton, cantautore parigino 24enne che ha conquistato il mondo della musica con la hit Bye Bye.