IL MONACO CHE VINSE L'APOCALISSE - Aperti i casting

12/09/2021, 18:29

L'opera sarà prodotta dalla Delta Star Pictures, con il supporto del Ministero della Cultura e di vari partner internazionali. Sono stati ultimati in questi giorni parte dei sopralluoghi tra Basilicata, Calabria, Puglia e proseguiranno a ottobre nel Lazio e non solo.Ambientato nel XII secolo il film, diretto da Jordan River, è un mystery ispirato all’apocalisse descritta dall’esegeta biblico Gioacchino da Fiore, figura di spicco che di tanta luce irradiò il Medioevo. Diversi i grandi nomi previsti, tra cui Remo Girone, nel ruolo dell’Abate fondatore dell’Ordine florense, nonché l’attore di Hollywood Adrian Paul (già noto come attore protagonista nella serie di successo Highlander). La produzione ha annunciato che è prevista l’apertura dei casting per la selezione di diversi ruoli, sia secondari che figurazioni speciali.Gli interessati possono proporsi scrivendo a: [email protected]