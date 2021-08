IL RITORNO DI CASANOVA - Set in Veneto per Salvatores

Gabriele Salvatores



Monumenti storici e artistici, antiche dimore, suggestioni paesaggistiche dalle campagne alla laguna, in uno spettro che abbraccia il Veneto da est a ovest. Questo il percorso visivo delle location che saranno immortalate dall’obiettivo del regista premio Oscar, che girerà in Veneto il suo nuovo film “” con protagonista Toni Servillo.Scritto da Salvatores insieme al pluripremiato sceneggiatore padovano, “” è la storia di un celebre regista che intraprende la sua ultima, tormentata, opera, tratta dall’omonimo racconto diLe location spazieranno da Venezia al Lido di Venezia (qualche ripresa sarà realizzata anche durante la Mostra del Cinema), poi la stupenda Villa Dionisi in provincia di Verona, nonché altri luoghi della campagna veronese e incursioni nel capoluogo scaligero, a cui si aggiungono Villa Fracanzan in provincia di Vicenza e le Mura di Montagnana in provincia di Padova. Le riprese partiranno a metà settembre.” è prodotto da Indiana Production con Rai Cinema, con il contributo della Regione del Veneto (bando POR FESR 2014-2020 Asse 3 Azione 3.3.2) e in collaborazione con la Veneto Film Commission." –-commenta, direttore della Veneto Film Commission - "".