BISUS FILM FEST 2 - A Teulada dal 19 al 21 agosto

15/08/2021, 18:32

L’associazione di promozione sociale Zenit APS propone, dal 19 al 21 agosto 2021, la seconda edizione del BISUS Film Fest, evento che torna a popolare il centro di Teulada (SU) dopo la prima edizione del 2019.La manifestazione, realizzata con il contributo del Comune di Teulada, si caratterizza in questa nuova edizione per un programma dedicato al cinema d’animazione, ai suoi vari risvolti, alle sue professioni e ai suoi legami con altre forme d’arte. Una programmazione che punta a diffondere e incrementare la consapevolezza del pubblico nei confronti del cinema d’animazione, filone ormai maturo e adatto a tutte le età.Le proiezioni spazieranno dai corti d’autore realizzati da talenti sardi e autori internazionali ai lungometraggi di riconosciuto valore come “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, capolavoro di Lorenzo Mattotti con le voci di Toni Servillo, Antonio Albanese e Andrea Camilleri, e “La tartaruga rossa”, pluripremiato successo di Michael Dudok de Wit.Ai film si affiancheranno attività di laboratorio per bambini e adulti, come il workshop di stop-motion curato da Michela Anedda e realizzato con la collaborazione della Ludoteca di Teulada, o l’incontro dedicato allo sviluppo di un concept insieme a Riccardo Atzeni. Ad essi si aggiungeranno i talk dedicati a temi quali l’evoluzione del mondo del videogame in Sardegna, sviluppato insieme a Sardinia Game Scene, il network dei professionisti del gaming isolano, o a figure di rilievo come quella del grande romanziere Dino Buzzati, analizzata dal punto di vista del suo rapporto con l'universo dell’immagine.Le attività di BISUS Film Fest avranno luogo nelle prime due giornate, 19 e 20 agosto, nel suggestivo Giardino della Casa Baronale, per poi spostarsi in riva al mare nella serata conclusiva del 21 agosto, presso il Porto Nuovo - Marina di Teulada.BISUS Film Fest è sostenuto, oltre che dal Comune di Teulada, da Marina di Teulada, Bar del Marina, Safari Sardegna e ASD Fly Gym e realizzato con il supporto di Cooperativa Sant’Anna, Ludoteca Comunale e Spazio Giovani del Comune di Teulada, Cooperativa Millepiedi e TARV - Teulada.Tutti gli eventi saranno accessibili a titolo gratuito e si svolgeranno nel pieno rispetto della vigente normativa anti-covid in tema di controllo e accesso alle aree di svolgimento della manifestazione.