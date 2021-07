FESTIVAL SICILIAMBIENTE 13 - I vincitori

24/07/2021, 22:00

Annunciati i vincitori della XIII edizione dinella suggestiva cornice di San Vito Lo Capo. Il festival diretto da Antonio Bellia, con la direzione organizzativa di Sheila Melosu, da sempre importante punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per il cinema legato alle tematiche ambientali, ai diritti umani, allo sviluppo sostenibile e alla biodiversità, annovera 4 sezioni competitive fedeli alla linea della manifestazione. Oltre al Concorso internazionale documentari: un Concorso internazionale lungometraggi di finzione, un Concorso internazionale cortometraggi (di finzione e documentari) e un Concorso internazionale dedicato all’animazione.Come ogni anno, oltre ai premi in denaro per ogni sezione competitiva, offerti dall’ARPA Sicilia, vengono assegnati il Premio AAMOD, il Premio “Diritti Umani” conferito da Amnesty International Italia e il Premio “Ambiente” conferito da Greenpeace Italia.La giuria composta da Stella Egitto, Simone Catania e Nello Scavo ha assegnato ila "" del regista siciliano Davide Gambino, una coproduzione Italia/Germania/Belgio presentato in anteprima regionale. Come ha avuto modo di dichiarare il regista quella di Siciliambiente è stata la prima proiezione completamente in presenza del film dopo tanti festival online o in forma ibrida. alla proiezione erano presenti il produttore Ruggero di Maggio, il tassidermista protagonista del film e Lukas Roegler drammaturgo e consulente alla sceneggiatura.La giuria ha assegnato il premio “.”Ilva a “” di Lennart Hüper, una produzione tedesca in anteprima italiana. Per la giuria è “Il, istituito per la seconda volta per il concorso internazionale per lungometraggi di finzione va a "" di Christian Monnier arrivato dalla Francia in anteprima mondiale.Il "", dedicato ai diritti umani, va a "All Eyes on the Amazon" di Andrea Marinelli. Una produzione olandese in anteprima regionale.Ildi Nathan Grossman.Ila "" di Giorgio Bosisio dal Regno Unito presentato in anteprima italiana. Il premio consiste nell'utilizzo gratuito di tre minuti di immagini d'archivio. Il premio è stato attribuito “Per aver saputo raccontare con uno sguardo intimo ed empatico la precarietà e la mancanza di certezze di un giovane migrante e di riflesso di un’intera generazione che vive nell’attesa della costruzione di un futuro che possa garantire una “normalità” fatta di piccole sicurezze in ambito familiare, lavorativo e sociale.”Per i cortometraggi ilva a "" di Adriano Valerio girato tra Italia e Francia. Ilè assegnato a "" di Sameh Alaa girato tra Egitto, Francia, Belgio, Qatar, già vincitore della Palma d’Oro a Cannes.Il "" che consiste in 4 turni di color correction e la stampa di 1 master DCP, è assegnato a "" di Giulio Mastromauro, già miglior corto ai David Di Donatello. “” riceve anche la menzione speciale della giuria.Per leilassegnato dalla giuria composta da 15 ragazzi del Liceo Archimede di Acireale (Catania) va a "" di Cinzia Angelini (Usa, Uk, Canada). Il "" è assegnato a "" di Simone Giampaolo (Svizzera).