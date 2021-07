CANNES 2021 - Ottimi riscontri per i film di AGICI

19/07/2021, 18:17

La pandemia non ha fermato il lavoro incessante degli Associati, sempre alla ricerca di un prodotto di qualità e alla scoperta di nuovi talenti.La 73esima edizione del Festival di Cannes infatti ha visto molti Soci AGICI protagonisti.L'Associato AGICI Nefertiti Film ha presentato alla 60a SEMAINE DE LA CRITIQUE | Cannes Film Festival 2021 | FEATURE FILM COMPETITION il film "", prodotto dagli Associati AGICI Nadia Trevisan e Alberto Fasulo per Nefertiti Film con Rai Cinema, in coproduzione con TOMSA FILMS e VERTIGO, realizzato con il supporto di EURIMAGES, e con il sostegno di: MiC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo | Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia | Friuli Venezia Giulia Film Commission, Aide aux Cinémas du Monde | Centre National du Cinema ed de l’imagine Animée | Institut Français | ARTE/Cofinova16, Slovenski Filmski Center | Filmski Studio Viba Film, supportato da Torino Film Lab Production Award | Creative Europe - Media of the European Union | RE-ACTIn Concorso nella Selezione ufficiale di Cannes 2021 troviamo il film "", co-prodotto dagli Associati AGICI Flaminio Zadra e Pilar Saavedra Perrotta per Palosanto Films con Rai Cinema, Inforg-M&M Film Ltd (Ungheria), Komplizen Film GmbH (Germania), in collaborazione con Dorje Film (Italia), in collaborazione con Pyramide Productions (Francia), con il supporto di MIC.Premio Young Talent Award di Women in Motion 2020, assegnato da Kering e Festival di Cannes e consegnato dal Presidente del Festival di Cannes Pierre Lescure e dal Delegato Generale Thierry Fremaux alla regista Maura Delpero del lungometraggio "" prodotto dagli Associati AGICI Alessandro Amato e Luigi Chimienti per dispàrte, una produzione dispàrte e Vivo Film con Rai Cinema, in coproduzione con Campo Cine, in associazione con Etrusca Srl di Francesco Cerza e con il supporto di INCAA, Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Generale Cinema | Programa Ibermedia, IDM Südtirol – Alto Adige, Regione Lazio – Avviso Pubblico Attrazione Produzioni Cinematografiche (POR FESR LAZIO 2014-2020) Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo, TorinoFilmLab Audience Design Fund, Fondo per il sostegno allo sviluppo di progetti di coproduzione Italia-Argentina MIBACT–ILC–INCAA.I Soci AGICI inoltre sono stati protagonisti in tutti i tavoli di co-produzione del mercato con progetti pronti ad essere principali interpreti nella prossima edizione del Festival di Cannes.AGICI si conferma così l'Associazione dei Produttori che puntano fortemente alla produzione di un prodotto di qualità, con un forte respiro internazionale e riconosciuto nei maggiori Festival Cinematografici.