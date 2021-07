FESTIVAL DI CANNES 2021 - Presentati i Cinemagia Movie Awards

10/07/2021, 16:49

Venerdì 9 luglio, alle ore 12:00, la Toed Film Production ha presentato un progetto dedicato ad un festival cinematografico internazionale indipendente online, “Cinemagia Movie Awards” del direttore artistico italiano Daniele Gangemi, presso l’Italian Pavilion, all’interno della 74° edizione del Festival internazionale di cinema di Cannes.Cinemagia Movie Awards è un ambizioso e magico festival cinematografico online, che nasce come costola della prestigiosa piattaforma Cinemagia online.L'obiettivo dichiarato del Cinemagia Movie Awards è quello di cercare e scovare i veri talenti del mondo del cinema indipendente e dare loro il necessario risalto per diventare le celebrità del futuro.Affinché tutto ciò sia possibile, un occhio di riguardo è riservato inevitabilmente anche al pubblico, elemento fondamentale ed indispensabile nella vita di un'opera cinematografica.Gli spettatori infatti avranno la possibilità di visionare e valutare tutte le opere ufficialmente selezionate in concorso sulla piattaforma Cinemagia online, dove saranno visibili dal giorno della notifica dei selezionati fino al giorno della notifica dei premiati durante il Gala di Chiusura del Festival, senza alcun costo aggiuntivo per gli autori od i rappresentanti delle opere.Solo chi detiene i diritti di un'opera può iscriverla al Cinemagia Movie Awards, pagando la tassa d'iscrizione prevista ed autorizzando così di fatto l'organizzazione del Cinemagia Movie Awards alla pubblicazione dei propri lavori, qualora fossero selezionati ufficialmente dalla giuria, a pubblicarli nella multisala della piattaforma Cinemagia online dal momento della selezione delle opere sino all'assegnazione dei premi.La Giuria, presieduta dal Chiarissimo Professore Ugo Di Tullio, Docente di Organizzazione e Legislazione dello Spettacolo Cinematografico all'Università di Pisa, Coordinatore del Corso di Alta Formazione in Post Produzione e Restauro Cinematografico dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Presidente della Fondazione Angeletti e Direttore Responsabile di TGMUSIC & MOVIE, sarà composta da elementi di spicco del panorama cinematografico internazionale, come l'illustre Make- Up and Hair Designer internazionale Vittorio Sodano, due volte nominato agli Oscars (nel 2007 per "Apocalypto" di Mel Gibson e nel 2010 per "Il divo" di Paolo Sorrentino), vincitore di due David di Donatello, tre Chiome di Berenice, di un italian Movie Award e di un Nastro d’Argento, e membro della prestigiosa '"Academy of Motion Pictures Arts and Sciences" dal 2017, la celebre Heidrun Schleef, sceneggiatrice di punta nel panorama del cinema italiano d’autore dell’ultimo decennio, che vanta svariati riconoscimenti e ben due Nastri d'Argento del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani: Miglior Sceneggiatura per “Ricordati di me” di Gabriele Muccino e Miglior Soggetto Originale per “La parola amore esiste” di Mimmo Calopresti e la giovane rappresentante della giuria Federica Bianchini, laureata in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione presso l’università di Pisa, con una grande passione per il mondo di spettacolo, vincitrice di vari premi e borse di studio per scuole prestigiose all’estero, come la Alvin Ailey American Dance Theater di New York e la BCN City Ballet.