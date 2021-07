FILMING ITALY SARDEGNA 4 - Dal 21 al 25 luglio

01/07/2021, 17:34

Al via la quarta edizione diideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 21 al 25 luglio 2021 a Forte Village di Cagliari. La manifestazione si è affermata come unica nel suo genere perché lega per la prima volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo. Anche quest’anno ilsi svolgerà in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi presieduta da Giancarlo Leone, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village.La madrina di questa edizione sarà, interprete dal talento straordinario. Il presidente onorario per gli Stati Uniti sarà uno dei grandi maestri del cinema americano,, che il 23 luglio ai Giardini Pubblici di Cagliari riceverà un premio per la sua straordinaria carriera. Il presidente onorario per l’Italia sarà invece la pluripremiata attrice Claudia Gerini.” – sottolinea. “”.Il Governatore della Regione Autonoma della Sardegna,, ha dichiarato: “”.Il, che già l’anno scorso si è distinto come la prima manifestazione cinematografica al mondo post Covid-19, conferma, attraverso le procedure sanitarie attuate dal Forte Village, i più alti standard di sicurezza grazie all’attuazione di un protocollo che vedrà tutti, star e giornalisti, sottoporsi a test sierologici e tamponi per assicurare un Festival sicuro e sereno.Oltre ai nomi dei due presidenti onorari del festival, Claudia Gerini ed Harvey Keitel, e della madrina di questa edizione, Elena Sofia Ricci, sono stati svelati i primi talent che prenderanno parte alla kermesse in Sardegna, tra questi: Heather Graham (Presidente della giuria dei corti), Rachel Brosnahan (star della pluripremiata serie La fantastica signora Maisel), Marta Nieto, Anabell Gardoqui de la Reguera, Sarah Ferguson, Jean Sorel, Claudio Bisio, Valeria Golino, i Fratelli D'Innocenzo, Sabrina Impacciatore, Paola Cortellesi, Riccardo Milani, Gianmarco Tognazzi, Tosca, Francesca Chillemi, Gennaro Nunziante, Lina Sastri, Valeria Mazza, Remo Girone, Giulia Bevilacqua, Daniele Pecci, Fabrizio Gifuni, Margareth Madè, Giuseppe Zeno, Filippo Magnini, Alessia Bonari, solo per citarne alcuni.Svelati anche i due film che saranno proiettati come anteprima e come apertura del festival: l’attesissimo horror francese, "", in collaborazione con il Floating Theatre Summer Fest promosso da Alice nella Città, e il musical targato Warner Bros. "". Tra le proiezioni annunciate, anche "", il nuovo film di Giorgio Bruno; il primo thriller targato Sky Original, "", diretto da Peter Chelsom e interpretato da Marco D’amore, Silvio Muccino e Ludovica Martino; "", la black comedy di Eleonora Ivone con Gianmarco Tognazzi e Vanessa Incontrada; Il diritto alla felicità, presentato dal suo protagonista Remo Girone, una storia delicata di amicizia e scambio culturale tra generazioni diverse;"" II, targato Eagle Pictures, in sala da pochissimi giorni ma che ha già ottenuto un grandissimo successo al box-office; "", film biografico di Netflix incentrato sulla vita del calciatore Roberto Baggio. Susy Laude e Dino Abbrescia porteranno in Sardegna la loro commedia family, "", in questi giorni al cinema per Vision Distribution. Elisa Amoruso presenterà la sua opera prima, "", una storia di formazione autobiografica distribuita da BiM.Ci sarà ampio spazio anche per la serialità televisiva, tra le serie TV in programma: Gal Gadot: "", la docu-serie di National Geographic Italia che riflette lo straordinario impatto di sei donne sulle loro comunità, e sempre di National Geographic, il documentario ""; la serie televisiva italo-britannica creata da Simon Burke, "", che sarà presentata dal suo protagonista Matthew McNulty; "", serie televisiva HBO basata sull'omonimo romanzo di Chris Bohjalian che vede come protagonista Kaley Cuoco; "" la nuova serie di Starz con Eva Green, basata sull'omonimo romanzo di Eleanor Catton; e poi ancora, Niccolò Ammaniti proporrà al pubblico del festival "", la miniserie televisiva targata SKY e basata sul suo omonimo romanzo.Tra i vari premi che saranno conferiti durante il Festival, ilideato dal giornalista Antonello Sarno, che quest’anno andrà ae a. Il giornalista ha fortemente voluto anche un, la famosissima attrice italiana scomparsa pochi anni fa e troppo presto dimenticata dal mondo del cinema. Anche quest’anno è stato istituito il, realizzato per l’occasione da Crystal Couture Milano, che sarà consegnato a Sabrina Impacciatore.L’Assessore regionale del Turismo, Commercio e Artigianato della Sardegna,, ha dichiarato: “”.”, dichiara, Presidente di APA - Associazione Produttori Audiovisivi.”, afferma, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Forte Village., Direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “”.Due saranno i panel istituzionali che vedranno coinvolti i maggiori esponenti del settore culturale e cinematografico nazionale. Al primo, “”, prenderanno parte: Vito Sinopoli (Amministratore Unico di Duesse Communication); Giancarlo Leone, Presidente APA; Stefano Sardo, Presidente 100Autori; Maria Pia Ammirati, Direttore RAI Fiction; Andrea Scrosati, Freemantle; Laura Delli Colli, Presidente Nastri d’Argento TV; Nathalie Biancolli, France Tv; Simone Emmelius, Zdf.Al secondo panel, “”, prenderanno parte: Nicola Borrelli, DG Cinema; Chiara Sbarigia, Presidente Istituto Luce Cinecittà; Roberto Stabile, Coordinatore Desk AV ICE; Mario Lorini, Presidente Anec; Steven Gaydos, VP di Variety; Marta Donzelli, Presidente CSC; Paolo Del Brocco, DG Rai Cinema; Mariella Troccoli, DG Cinema; Massimiliano Orfei, CEO Vision Distribution; Luigi Lonigro, Presidente Nazionale Distributori Anica.Entrambi saranno moderati da Nick Vivarelli di Variety, che terrà un panel speciale per i giovani studenti di cinema, dal titolo “Raccontare il cinema da dentro il sistema: cose che probabilmente non sapete dell’industria italiana e internazionale”. In programma anche un panel, in collaborazione con Media U, dal titolo “” a cui prenderanno parte l’attrice Claudia Gerini, il pluripremiato produttore americano Adam Leipzig (L’attimo fuggente, La marcia dei pinguini) e la produttrice Michela Scolari. Anche quest’anno Jacopo Mosca sarà il moderatore delle masterclass con gli studenti.Confermata la vicinanza alle donne, si rinnova la collaborazione con, associazione no-profit nata negli anni ‘70 negli USA e arrivata in Italia nel 2018, dove è diventata un punto di riferimento nel settore audiovisivo e media. In questa occasione,presenterà tre opere prime: due cortometraggi, "" di Claudia Di Lascia e Michele Bizzi e "" di Sarah Signorino, insieme al lungometraggio "" della regista barese Martina Di Tommaso.In collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari, dopo il successo delle scorse edizioni, anche quest’anno si è deciso di istituire un premio dedicato ai corti cinematografici:(IV edizione). I temi fissati per l’iniziativa, come nella scorsa edizione, sono due: AMBIENTE e DIRITTI UMANI, che costituiscono un’importante occasione di riflessione sulla propagazione planetaria del contagio da Coronavirus e sugli effetti prodotti dalla pandemia sugli assetti generali (sociali) e sui singoli. Heather Graham sarà a capo della giuria d’eccezione dedicata a questa sezione, composta da Stefano Arduini, Vito Sinopoli, Paola Cortellesi, Riccardo Milani, Andrea Minuz e Gianmarco Tognazzi, oltre al Professore Ordinario di Linguistica Italiana presso l'Università degli Studi di Cagliari Massimo Arcangeli. I due corti vincitori (uno per ciascun tema) saranno trasmessi su Rai Cinema Channel e sulla piattaforma MyMovies.Anche quest’anno, il maestro orafo Gerardo Sacco, con l’estro e lo stile unico che lo contraddistinguono, realizzerà in esclusiva i premi per il Festival. Sacco ha deciso di conferire un significato speciale ai premi, uno in particolare è un’opera in argento 925/000 su cristallo da tavolo, resa ancora più unica dal simbolismo scelto, ovvero il vessillo con cui si celebrò la vittoria riportata da Re Pietro I di Aragona nel 1096 ad Alcoraz, città difesa dai mori. Al posto della Croce, sulla bandiera dei quattro mori, ha inserito un simbolo di rinascita: la Fenice che, dispiegando le proprie ali, simula la Croce di San Giorgio, richiamando la sua ultima linea “Rinascita”, ideata durante la quarantena. Il Maestro Sacco, in quest’edizione particolare, ci tiene fortemente a trasmettere, attraverso la sua arte, un messaggio di speranza soprattutto per il settore dello spettacolo.Premiati in conferenza stampa i vincitori di, concorso promosso da Notorious Pictures in partnership cone Best Movie, e con il riconoscimento della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC. La giuria composta da Sara Serraiocco (attrice), Tiziana Rocca (General Director Filming Italy Sardegna Festival), Paola Randi (regista), Gennaro Nunziante (regista, sceneggiatore), Stefania Rocca (attrice), Guglielmo Marchetti (CEO & Chairman di Notorious Pictures), Leonardo Valenti (sceneggiatore) e Vito Sinopoli (Amministratore Unico di Duesse Communication), ha espresso il proprio parere sui progetti finalisti delle tre categorie. Il premio consiste nella proposta di stipula con Notorious Pictures di contratti che avranno ad oggetto l’acquisizione dei diritti e lo sviluppo dei progetti vincitori., CEO & Chairman di Notorious Pictures ha dichiarato: “”.anche quest’anno supporterà le sale cinematografiche con la campagna: #TORNIAMOALCINEMA, un progetto che sostiene la riapertura delle sale con un hashtag condiviso dai follower del Festival, che punta al ritorno al consumo di contenuti sul grande schermo, consentendo così di mantenere vivo il rapporto del pubblico con le sale (nel pieno rispetto dei protocolli dell’emergenza sanitaria).Il Festival quest’anno, in un momento così difficile dopo la pandemia, insieme all’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia e alla Regione Sardegna, vuole dare un aiuto concreto ai giovani e offrire la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro nel settore cinematografico. Darà infatti una possibilità concreta a 4/5 ragazzi dell’Università di Cagliari, accreditati al Festival, di ottenere una internship formativa presso l’Accademia Cinema Toscana, la Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini, la Cesena Film Academy, l’International Cinema Academy e la Scuola di Cinema di Napoli. In collaborazione con EDI – Effetti Digitali Italiani, invece, sarà messa a disposizione dei ragazzi una internship curriculare sugli Special Effect.