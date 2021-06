PABLITO - Casting per il docufilm su Paolo Rossi

29/06/2021, 13:19

Si cercano per un documentario sulla vita del calciatore Paolo Rossi:- Un bambino di 9 anni somigliante a Paolo Rossi- Un bambino di 12 anni somigliante a Rossano Rossi- Un ragazzo di 16 anni somigliante a Paolo Rossi adolescenteI CANDIDATI DEVONO PROVENIRE DALLA TOSCANAPer candidarsi necessario inviare:UN VIDEO di PRESENTAZIONE (max 1 minuto) in primo piano dicendo Nome, Cognome, et, altezza, citt di provenienza e raccontarci qual stata la volta che siete stati pi feliciUN SECONDO VIDEO dove palleggiate (max 1 minuto) e vi si vede a figura interaLIBERATORIA FIRMATA da entrambi i genitori o da chi ne fa le veciINSERIRE NEL CORPO DELLA EMAIL I CONTATTI DEI GENITORIN.B. le candidature incomplete o sprovviste di liberatoria firmata o altre candidature non corrispondenti ai parametri della ricerca NON saranno prese in considerazionePOTETE INVIARE IL MATERIALE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ALLA EMAIL