SOCIAL WORLD FILM FESTIVL 11 - 600 i film selezionati

25/06/2021, 11:53

Sono 600 i film selezionati al Social World Film Festival 2021 divisi in 19 sezioni competitive e non, con film da 52 Paesi e 32 in anteprima. L’undicesima edizione, che si terrŕ a Vico Equense dall’11 al 18 luglio, si svilupperŕ quindi in 20.000 minuti di programmazione tra proiezioni in presenza e ondemand, 90 eventi tra incontri, dibattiti, masterclass, attivitŕ con le giurie.Tra i lungometraggi del, sezione competitiva per opere a tematica sociale, ci sono 3 anteprime italiane che vengono dalla Germania (“” di Jakob Zapf), da Georgia e Ucraina (“” di Zaza Buadze) e dalla Danimarca “” di Frederik Louis Hviid), e 2 anteprime campane: “” di Emanuela Rossi e “” di Alessandro Grande.Nella stessa sezione troviamo 20 cortometraggi tra i quali la Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 2020 “” dell’egiziano Sameh Alaa, il francese “” di Naďla Guiguet in anteprima italiana dopo essere stato a Cannes e Toronto, e “” di Tommaso Frangini giŕ alla Settimana Internazionale della Critica a Venezia. Č in anteprima italiana l’animazione “” di Yngwie Boley e J.J. Epping, Diana van Houten giŕ apprezzata a Toronto, “” del portoghese David Pinheiro Vicente, per la prima volta in Italia dopo la partecipazione a Cannes, e “” di Roman Hodel visto a Venezia e Toronto.Completano il Concorso Internazionale 7 documentari che vengono da Canada, Stati Uniti, Ucraina, Egitto, Francia, Tunisia e Italia, tre in anteprima italiana, gli altri per la prima volta in Campania.Nella sezione “”, dedicata alle opere realizzate nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia con particolare attenzione alla Campania, sono state selezionati 5 lungometraggi: “” di Doriana Monaco, “Amare Amaro” di Julien Paolini, “” di Massimiliano Pacifico, “” di Enrico Iannaccone, e “” di Antonio Vincenzo Andrisani e Vito Cea. Sono 14 i cortometraggi in gara tra i quali “” di Edgardo Pistone giŕ a Venezia, “” di Alessia Bottone premiato ai Nastri e l’anteprima assoluta di “” di Luigi Pane.Confermate anche in questa nuova edizione le sezioni dedicate anche a opere in realtŕ virtuale, verticali, realizzate con smartphone, serie e webserie, spot, videoclip, film sperimentali, fotografie e sceneggiature per film cinema e tv, nonché quella dedicata al Covid19 per le opere a tema e girate durante il lockdown.Torna per il sesto anno consecutivo il Mercato europeo del cinema giovane,, che darŕ spazio e forma ad opere indipendenti di giovani autori, con professionisti dell’industria cinematografica, produttori, distributori e registi provenienti da vari paesi, che discuteranno sulle novitŕ del cinema indipendente, tra coproduzione internazionale, distribuzione pre e post Covid-19 ma anche fundrasing e cineturismo.Le opere saranno proiettate nelle sale del Museo del Cinema, di Teatro Mio e del complesso monumentale SS Trinitŕ e Paradiso.