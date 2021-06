ANCORA PIU' BELLO e SEMPRE PIU' BELLO - Terminate le riprese

20/06/2021, 10:55

Sono terminate venerdì 18 giugno 2021 a Torino, dopo 10 settimane dal primo ciak avvenuto il 9 aprile scorso, le riprese dei 2 sequel del fortunato lungometraggio diretto da Alice Filippi, “”, accolto con successo alla scorsa Festa del Cinema di Roma e numero 1 al botteghino prima della chiusura delle sale dell’ottobre 2020.Una storia e un progetto produttivo che, viste le più che positive premesse, ha trovato continuità con 2 sequel realizzati in successione a pochi mesi dall’esordio.Già protagoniste del primo film, Torino e il Piemonte hanno accolto nuovamente le riprese dei due nuovi capitoli della trilogia prodotta da Eagle Pictures con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, i cui soggetti sono firmati dache sigla inoltre la sceneggiatura insieme aAnche il cast artistico ritrova inla sua protagonista indiscussa, insieme ai due amici e compagni di vitache interpretano rispettivamente Marta, Jacopo e Federica.New entry del cast (oltre che nel cuore della giovane Marta) è Gabriele, interpretato da, insieme aA guidare la squadra, impegnato alla regia di questo doppio progetto è, regista di importanti successi come "", "", "".Una troupe composta da una stragrande maggioranza di maestranze piemontesi ha lavorato alle riprese (più del 90%, a partire dal Direttore di produzionealla Location manager, dal reparto casting conal Direttore della fotografia, insieme alla costumista, al capo truccatore, al fonicoche hanno toccato svariate location cittadine e non solo.Dal Villaggio Leumann del Comune di Collegno all’aeroporto Sandro Pertini, i tanti ciak delle ultime settimane hanno coinvolto l’Hotel Turin Palace, la Facoltà di Chimica dell’Università di Torino, l’Accademia Albertina, l’Unione Industriale, la Coop di Via Botticelli, il Ristorante Tre Galli, la Gam e gli studi Lumiq, dove sono stati ricostruiti gli interni dell’ospedale dove Marta è in cura. Da non dimenticare i Giardini Reali e il Giardino roccioso del Parco del Valentino, divenuto luogo simbolo dei film con la sua “panchina dei lampioni abbracciati”.Dopo la chiusura delle riprese torinesi, parte del cast e della troupe si trasferiranno a Parigi per alcuni giorni di riprese.” sarà nelle sale a settembre 2021 e “” a San Valentino 2022.