BCT FESTIVAL 5 - Premio alla carriera a Pupi Avati

Pupi Avati



18/06/2021, 14:17

Al Maestro Pupi Avati va il Premio alla Carriera della 5. edizione del BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, guidato dal direttore artistico e fondatore Antonio Frascadore e in programma dal 21 al 28 giugno 2021.Il regista ricever il riconoscimento Una vita per il cinema sabato 26 giugno alle ore 21.15 nella prestigiosa cornice dell'Arco del Sacramento e nel corso di un evento, organizzato in collaborazione con Vision Distribution, che prevede anche un incontro con il pubblico in cui si racconter e sar omaggiato per la lunga carriera di successi. A seguire sar proiettato Lei mi parla ancora, un film Sky Original, prodotto da Bartlebyfilm e Vision Distribution in collaborazione con Duea Film, liberamente tratto dal libro di Giuseppe Sgarbi e interpretato da Renato Pozzetto, Fabrizio Gifuni, Isabella Ragonese, Chiara Caselli, Lino Musella, Nicola Nocella, Serena Grandi e Stefania Sandrelli.Il Maestro Pupi Avati con la sua intensa filmografia rappresenta l'espressione pi alta del cinema italiano commenta il Direttore Antonio Frascadore -. Immaginifico e prolifico regista, nell'arco della sua lunga carriera ha ricercato e raccontato le pi diverse sfaccettature dell'essere umano, con garbo e umanit uniche. Spaziando attraverso i generi cinematografici, dall'horror alla commedia, al dramma, ci ha regalato storie e vite entrate di diritto nella cultura del nostro Paese. Potergli consegnare un premio alla carriera e averlo al Festival per noi un assoluto privilegio.L'evento, come tutti quelli in cartellone nell'edizione 2021 del festival, si svolgeranno dal vivo rispettando le disposizioni in materia sanitaria dettate dal Governo e dalla Regione Campania, oltre che dal Comune di Benevento, a tutela di tutti gli ospiti e del pubblico.