Giuseppe Gaudino



24/04/2021, 13:05

Riemersi dal mondo umbratile, livido e metafisico della Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, “Registi fuori dagli sche(r)mi” procede nel suo viaggio digitale tra le immagini e si prepara al quarto appuntamento di questa decima edizione dedicata agli autori del cinema italiano. Questa volta lo schermo online della rassegna porta con sé il realismo ruggente, deformante fino alla favola, di Per amor vostro e la possibilità di seguire in diretta l’incontro con il suo autore, Giuseppe Gaudino.Passato in concorso alla Mostra di Venezia del 2017, il film di Gaudino, già artefice di quell’opera portentosa che è Giro di lune tra terra e mare, è una “cantata” – come la definisce il direttore artistico Luigi Abiusi – che «usa la macchina da presa come reagente per far emergere l’allucinazione che cova sotto la superficie della terra, perché magari l’acqua, il mare ne lavino le scorie».Il film sarà disponibile per la visione gratuita da lunedì 26 a giovedì 29 aprile, facendo richiesta delle credenziali all’indirizzo mail [email protected] A seguire, alle 19 di giovedì 29, il regista sarà in diretta web sui canali Facebook e Youtube di Apulia Film Commission, e dialogherà con Luigi Abiusi e Beatrice Fiorentino (Delegata generale della Settimana Internazionale della Critica).La rassegna “Registi fuori dagli Schermi” è finanziata da Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission a valere su risorse del Patto per la Puglia FSC 2014/2020, nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network 2019/2020.