CINECITTA' - Al via il nuovo Hub vaccinale per il Covid-19

20/04/2021, 18:21

Apre oggi martedì 20 aprile all’interno degli Studi Cinematografici di Cinecittà il nuovo Centro Vaccinale ‘Cinecittà’, realizzato da Regione Lazio, Asl Roma 2 e Istituto Luce Cinecittà, per accogliere le vaccinazioni anti-Covid 19 della Capitale. Il Centro sorge all’interno del Teatro 20 degli Studios (ingresso pedonale da via Lamaro 12).Presenti alla cerimonia inaugurale il Ministro della Cultura Dario Franceschini, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti l’Assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, il direttore della Asl Roma 2, Giorgio Casati, e per Luce-Cinecittà la Presidente Maria Pia Ammirati. Dentro gli Studios di via Tuscolana, un sito in cui ogni angolo rimanda a un film, a un racconto, a un divo amato dal pubblico, il Teatro 20 che ospita il centro vaccinale è lo stesso in cui per anni si è girata la fortunatissima serie ‘Un medico in famiglia’.Un luogo fortemente simbolico della città e di tutto il paese, quegli Studi che da oltre 80 anni rappresentano attraverso il cinema, i sogni e l’immaginario di tutta una Nazione. In un anno in cui anche l’industria cinematografica come tanti settori ha sofferto e pagato fortemente le conseguenze della pandemia, l’apertura del Centro vuole essere un segnale per la collettività di una ripartenza per Roma e il paese, dentro un luogo e con un nome conosciuto nel mondo. Una storia familiare e popolare.Il Centro vaccinale Cinecittà sarà aperto 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 20. Si estende in un’area di 1.300 metri quadri, e prevede per quando sarà a regime una somministrazione di 2.200 vaccinazioni giornaliere, grazie anche al supporto di 70 operatori sanitari ed amministrativi.Il Centro è organizzato sul modello a ‘isola’, con i passaggi fluidi di Accettazione, Triage di valutazione dell’idoneità alla vaccinazione, Somministrazione del vaccino e Osservazione conclusiva post-somministrazione, per 15 minuti. I flussi ordinati e costanti dei passaggi permetteranno un percorso rapido e costantemente monitorato. Il percorso si svolge attraverso tre sale allestite con pannelli che raccontano la nostra storia recente e presente da un punto di vista “salutare”, utilizzando immagini della nostra memoria, molte delle quali provenienti proprio dal grande tesoro dell’Archivio storico Luce.Ogni pannello è dedicato a un personaggio noto: scienziati, attori, sportivi, donne e uomini che hanno saputo “gettare il cuore oltre l’ostacolo” mostrando coraggio, determinazione e fiducia nel futuro. Lo stesso atteggiamento che ci porterà fuori da questa pandemia.Le immagini mostrano che il vaccino è una presenza costante nella nostra storia, da affrontare con serenità, che la cura della salute è sempre stata una scelta dal valore sia personale che collettivo, che il pensiero positivo spesso si traduce in effetti altrettanto positivi.Concept e impianto grafico dell’allestimento sono curati da 19novanta. Le immagini del percorso provengono dall’Archivio Luce e da altri importanti fondi fotografici.