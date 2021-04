LA FUGGITIVA - Location a Torino e sul Lago Maggiore

04/04/2021, 15:25

Andr in onda su Rai 1, a partire dal prossimo 5 aprile 2021, la nuova serie TV diretta dache vedenei panni di una donna ingiustamente accusata dellomicidio del marito e costretta alla fuga per scagionarsi.Un originale action-thriller al femminile che, in linea con il pubblico di Rai1, non rinuncia ai sentimenti e che - attraverso le vicissitudini e le prove che Arianna/Vittoria Puccini deve affrontare - mescola sapientemente azione e melodramma.Una coproduzione Rai Fiction - Compagnia Leone Cinematografica, prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia,stata realizzata lo scorso settembre per 2 settimane in Piemonte, con il contributo del Piemonte Film Tv Fund (POR FESR Piemonte 2014-2020-Azione III 3c.1.2) e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.Molte le location cittadine toccate dalle riprese e scelte dal regista con lobiettivo di privilegiare ambientazioni ultra-moderne e architetture davanguardia: da Nuvola Lavazza al grattacielo di Intesa San Paolo, dal Parco Dora al Campus Einaudi, con diverse scene realizzate in esterna tra Piazza San Carlo, Piazza Carlo Alberto, Corso Re Umberto, Castello del Valentino.Oltre a Torino, la fiction inoltre stata realizzata per 4 giorni in alcune suggestive location del Lago Maggiore, tra Stresa e a Verbania (in specifico presso lHotel Regina Palace a Stresa, il Teatro Il Maggiore e il lungolago di Verbania), grazie anche alla fattiva collaborazione dei due comuni coinvolti.Si ricorda, infine, che le riprese hanno visto una forte presenza di maestranze locali piemontesi, coinvolgendo il 50% circa di professionisti piemontesi nella troupe (tra gli altri si segnalano il Location Manager Davide Spina, lIspettore di produzione Daniele Morini, il fotografo di scena Marco Piovanotto, le Casting Director Luana Velliscig e Antonella Cirillo per le circa 150 comparse piemontesi coinvolte).