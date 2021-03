LA RAGAZZA HA VOLATO - Wilma Labate sul set a Trieste

30/03/2021, 16:10

Sono in corso a Trieste le riprese del nuovo film di Wilma Labate “”, su sceneggiatura dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo e della stessa Wilma Labate..” Dichiara la regista("La Mia Generazione", "La Signorina Effe" e "Arrivederci Saigon").” racconta la storia di Nadia, un’adolescente ‘scomoda’ che vive a Trieste, città di confine tra tante culture, un luogo spazzato da un vento potente, in cui la protagonista cresce coltivando una solitudine da cui uscirà in modo inatteso.Il film è interpretato da("") nel ruolo di Nadia,("") nel ruolo di Brando,("", "", "") la madre;(attore teatrale, per la prima volta sullo schermo), il padre;("", ""), la sorella.Il film è prodotto da Tralab Srl e Nightswim Srl con Rai Cinema, in coproduzione con Staragara Institut (Slovenia), in associazione con Gianluca Arcopinto Srl, con il supporto di Friuli Venezia Giulia Film Commission e il sostegno del Mic.Il direttore della fotografia è Sandro Chessa, lo scenografo Flaviano Barbarisi, il montatore Mario Marrone, la costumista Metella Raboni, il produttore esecutivo Roberto Manni.