DAVID DI DONATELLO 66 - La Trentino Film Commission c'è

26/03/2021, 20:33

La Trentino Film Commission orgogliosa per lingresso in cinquina ai David di Donatello 2021, nella categoria Migliori effetti visivi, del filmdiretto da Carlo Hintermann e prodotto con il suo sostegno.La presenza trentina ai David di Donatello 2021 rappresentata anche da Lorenzo Tamburini truccatore del film Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti, entrato in cinquina nella categoria Miglior truccatore e da Carlo Missidenti, fonico di presa diretta e Filippo Toso microfonista sempre del film Volevo Nascondermi entrato in cinquina nella categoria Miglior suono.