V-ART 2020 - Premio speciale per il Collettivo Mira

In occasione della prima giornata di proiezioni della rassegna cortometraggi dilunedì 14 dicembre l’associazione Labor ha annunciato un premio speciale di V-art Festival. È il collettivo, formato da Alessandra Atzori e Milena Tipaldo, ad aggiudicarselo. Dichiara il regista Giovanni Coda, direttore del festival cagliaritano: «».Il premio è dunque assegnato «». Prosegue il direttore: «».Prodotti dalla Fondazione Sardegna Film Commission all’interno del progetto NAS (New Animation in Sardegna) in collaborazione con il MAN – Museo d’arte della Provincia di Nuoro per la mostra Regno Segreto, Sardegna e Piemonte una visione postcoloniale, i due brevi film sono stati creati utilizzando il materiale d’archivio fornito alle registe dalla Fondazione. Spiega il Comitato Organizzativo: «». Conclude Giovanni Coda: “”.Il festival, nato a Cagliari nel 1996, è dedicato ai film meno convenzionali e di diversi generi (documentario, videoarte, animazione, ricerca elettronica ed elettroacustica). La rassegna di cortometraggi in corso è composta da sette cortometraggi, tutti diretti da registe donne: Valentina Pedicini, Francesca Tosarelli, Gaia Vianello, Bianca Rondolino e Corina Schwingruber Ilić. Le registe raccontano rispettivamente il coming out di un’adolescente lesbica, l’impegno di un giovane medico nella pandemia da Coronavirus, l’importanza dello sport e dell’espressione artistica per un ragazzo disabile, la presenza della fede nella vita di un rabbino intersessuale, il consumismo e il capitalismo. Insieme ai due corti di animazione di Mira sono visibili fino a mercoledì 16 dicembre sulla piattaforma Streeen. Prenotazione obbligatoria al link https://streeen.org/rassegna/v-art