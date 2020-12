VICTOR DE SANCTIS - Restaurato "Avventure a Lipari"

04/12/2020, 15:37

Appena digitalizzato e restaurato dal ricchissimo Archivio Victor De Sanctis, Cineteca del Veneto - in collaborazione con Running Tv - ha appena restituito al grande pubblico - gratis sulla piattaforma web Teca TV - il fascino e la magia di: in collaborazione con René Thierry (la produzione è Italo-francese), Victor De Sanctis dirige un’incantevole corto di una ventina di minuti a metà fra la fiaba e il documentario di ambientazione turistica che ci spalancano davanti agli occhi immagini di mari profondi, di una vegetazione asciutta e coloratissima, di pesci di ogni dimensione.Un viaggio nei luoghi e nelle leggende che, complice una colonna sonora che spazia da momenti di grande suggestione a passaggi molto sperimentali, ci fa tuffare con gli occhi in un paesaggio veramente magico il cui profumo intenso riusciamo a percepire dalle sole immagini.Questa la storia. Pierrique è un giovane bretone che torna a Lipari per le vacanze e che - nel fondo della memoria - ha il ricordo di una strana lettera ricevuta da una fantomatica fanciulla che gli da appuntamento proprio lì, per delle nuove avventure. Parole che gli vagano nella memoria e che sembrano non avere alcun senso finchè, nel corso di un’immersione, Pierrique non incontra proprio lei, la Sirena, quella della fiaba e della leggenda, metà donna e metà pesce, a cui è intitolato il celeberrimo Scoglio della Sirena: la vede volteggiare e danzare sul fondo del mare, la rivede a fianco a sé quando riemerge. Ma a vederla è solo luiLe immagini si concludono sulla lettura di delicatissimi versi: “La poesia è verità più bella dello stesso amore.” E ancora: “Il mio amore è poesia, il sogno è la mia realtà.”