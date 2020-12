LA REGOLA D'ORO - Proiezione al festival di Porretta

04/12/2020, 13:27

Sar presentato nel concorso Fuori dal Giro del, opera seconda di Alessandro Lunardelli (Il mondo fino in fondo), interpretata da Edoardo Pesce, Simone Liberati, Barbora Bobulova, Hadas Yaron e Rita Hayek.Cosa diavolo ci fa uno come Ettore Seppis dietro le quinte di una grande prima serata televisiva? Se lo chiede anche lui, mentre aspetta di ritirare un premio al Teatro antico di Taormina, pronto si fa per dire! a salire sul palco tra i flash dei fotografi e gli applausi del pubblico. Ettore un soldato, ha trascorso gli ultimi cinque mesi prigioniero dei fondamentalisti siriani, e adesso che tornato a casa tutti lo trattano come un eroe: autografi da firmare, giornalisti a cui rispondere, conduttrici che sognano il picco di ascolti. E lui? Qualcosa lo tormenta, un segreto su cosa realmente accaduto in Siria: avrebbe bisogno di parlarne, ma con chi? Lunico sembra Massimo, lautore tv che dovrebbe preparare il suo discorso di ringraziamento: magari un giorno diventeranno amici, ma per ora sono due calamite che pi si avvicinano e pi si respingonoLa regola d'oro una produzione Pupkin Production con Rai Cinema, in coproduzione con Oplon Film, Film Pixel Production, Digital F.P.S., con il sostegno di MiBACT Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Lazio Avviso pubblico Attrazione produzioni cinematografiche (POR FESR LAZIO 2014-2020) Progetto cofinanziato dall'Unione Europea, Regione Lazio Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo.