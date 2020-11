TORINO FILM FESTIVAL 38 - "Suole di Vento": Goffredo Fofi si racconta

24/11/2020, 14:06

Il film documentario di Felice Pesoli "" è un racconto di un pezzo di vita di un uomo e della storia del nostro paese. Il famoso scrittore e critico si mette in gioco, raccogliendo in una lunga intervista i momenti più significativi della sua esperienza culturale, sociale e politica. Il racconto parte dalla sua Gubbio, dalla sua formazione cattolica, poi, abbandonata per sposare gli ideali socialisti, e continua nel suo peregrinare per tutta la nostra penisola, da Roma a Torino, dal Milano a Napoli, da Bologna a Partinico fino alla Francia, a Parigi, dove a vissuto per tre anni ad inizio anni '60. Tanti gli incontri e le vicende descritte da Fofi, in particolare l'incontro e l'amicizia con Danilo Dolci, che cambierà per sempre il suo modo di pensare e di far politica.Il documentario si compone, come detto, dell'intervista a Fofi, inframezzata da immagini di archivio tratte dall'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, Cineteca di Bologna, Casa delle Visioni e dall'Archivio dell'Istituto Luce-Cinecittà, che ci riportano ai fatti e momenti della narrazione. Ne esce uno spaccato di un intellettuale /non intellettuale, che ha vissuto a pieno il suo tempo, di un uomo allegro ed autoironico, ma anche burbero e critico verso la società e la intellighenzia, come gli appunti che fa su Pier Paolo Pasolini," va oltre il solo racconto personale, diventa nel suo sviluppo uno spaccato dell'Italia che fu ed una esortazione a quanto ci sia ancora da fare in politica e nel società contemporanea.